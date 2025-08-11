Google Maps: Das Bewertungssystem ist am Ende
Das hauseigene Bewertungssystem von Google Maps ist in meinen Augen komplett am Ende, denn das Entfernen von Kritik geht weiter und macht das ganze System in meinen Augen kaputt. Worum geht es? René veröffentlichte hier letztes Jahr einen guten Beitrag dazu, es geht darum, dass Bewertungen rechtlich entfernt werden.
Ich kannte das, aber nur vereinzelt. Seit dem Beitrag von Ende 2024 hat es mich aber auch mehrmals getroffen und mehrere Bewertungen von mir wurden von den Betreibern rechtlich entfernt. Es waren faire und ehrliche Bewertungen, teilweise mit vier Sternen, die allerdings auch mal konstruktive Kritik am Ort beinhalteten.
Und wir sind mit diesem Problem natürlich nicht alleine.
Am Anfang habe ich noch überlegt, ob ich dagegen vorgehe oder einen Ort erneut besuche, erneut bewerte und dieses Mal alles genau dokumentiere, um es sicher beweisen zu können. Doch das war mir die Mühe dann doch nicht wert und so habe ich mich in diesem Jahr einfach von Google bei lokalen Bewertungen distanziert.
Das komplette Bewertungssystem von Google Maps ist in meinen Augen kaputt und am Ende in Deutschland, ich werde keine Orte mehr bewerten und mir auch keine Bewertungen mehr anschauen. Schade, denn für mich war das viele Jahre sehr hilfreich und ich habe es (als Local Guide) auch immer sehr gerne genutzt.
Als Google Insider bin ich seit den ersten Tagen dabei und ich habe tausende Einträge erstellt. In voller Überzeugung, auch anderen Menschen helfen zu können. Doch mittlerweile habe ich auch viele Löschungen wegen „Diffamierung“ erhalten – offentsichtlich ohne (menschschliche, eventuell „nur“ KI-basierte) Gegenprüfungen Seitens Google. Exemplarisch habe ich mir eine Restaurant herausgesucht, das eine Löschung meiner Bewertung beantrag hat: und ja, seit Monaten sinken dort die negativen Bewertungen und die Gesamtbewertung geht hoch. Das ist bitter und nicht ehrlich.
In meinem Bewertungen versuche ich immer Personalmangel beim Service, Stoßzeiten, usw. zu berücksichtigen, und jeder macht mal Fehler – aus meiner Sicht selbstverständlich. Selbstverständlich ist es für nun aber auch geworden, mich nicht mehr auf die Kundenbewertungen zu verlassen. Wirklich schade, die Idee war toll.
Wer kennt Alternativen? Yelp?
Ist mir auch schon genau so passiert und ich habe die selben Schlüsse gezogen wie du. Ich bewerte nichts mehr auf Google Maps und gebe auch nicht mehr allzu viel auf Bewertungen. Man kann sich höchstens noch die neusten Bewertungen angucken bevor man annehmen muss, dass die unangenehmen gelöscht wurden.
Ich schreibe aus diesem Grund einfach keine Bewertungen mehr Vermeide die Nutzung von Google Maps.
Erlebe das auch seit einigen Jahren. Meide dadurch nun Geschäfte, die saubere 5 Sterne Bewertungen habe.
Habe die Tage auch eine Email von google bekommen, das eine Bewertung von mir wegen Diffamierung entfernt wurde. Fun Fact, die war 6 Jahre alt und bestand nur aus 3 Sternen ohne Text. Was mich extrem stört ist die Bezeichnung „Diffamierung“. Ein Wiederspruch dagegen geht mit einer eidesstattliche Erklärung daher. Das ist es mir nicht wert. Mich wundert das nicht mehr Unternehmen negative Bewertungen löschen lassen, wenn das scheinbar so „einfach“ ist.