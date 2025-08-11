Google Maps: Das Bewertungssystem ist am Ende

Das hauseigene Bewertungssystem von Google Maps ist in meinen Augen komplett am Ende, denn das Entfernen von Kritik geht weiter und macht das ganze System in meinen Augen kaputt. Worum geht es? René veröffentlichte hier letztes Jahr einen guten Beitrag dazu, es geht darum, dass Bewertungen rechtlich entfernt werden.

Ich kannte das, aber nur vereinzelt. Seit dem Beitrag von Ende 2024 hat es mich aber auch mehrmals getroffen und mehrere Bewertungen von mir wurden von den Betreibern rechtlich entfernt. Es waren faire und ehrliche Bewertungen, teilweise mit vier Sternen, die allerdings auch mal konstruktive Kritik am Ort beinhalteten.

Und wir sind mit diesem Problem natürlich nicht alleine.

Liebes @GoogleDE Team. Wenn diese Rezension eine Diffamierung ist und gelöscht wird, dann löscht bitte alle meine Rezensionen, denn dann macht das ganze System keinen Sinn mehr. Entweder gibt es ehrliche Kritik oder gar keine. pic.twitter.com/2sFoWr9nWI — Christian P. (@Bassmaster187) August 9, 2025

Am Anfang habe ich noch überlegt, ob ich dagegen vorgehe oder einen Ort erneut besuche, erneut bewerte und dieses Mal alles genau dokumentiere, um es sicher beweisen zu können. Doch das war mir die Mühe dann doch nicht wert und so habe ich mich in diesem Jahr einfach von Google bei lokalen Bewertungen distanziert.

Das komplette Bewertungssystem von Google Maps ist in meinen Augen kaputt und am Ende in Deutschland, ich werde keine Orte mehr bewerten und mir auch keine Bewertungen mehr anschauen. Schade, denn für mich war das viele Jahre sehr hilfreich und ich habe es (als Local Guide) auch immer sehr gerne genutzt.