Google Maps ruiniert: Bewertungen werden zur Verleumdung

Seit Jahren bin ich ein begeisterter Nutzer von Google Maps. Ich habe mich immer gerne aktiv an dem Dienst beteiligt, indem ich Fotos, Videos und Bewertungen zu vielen Orten hinzugefügt habe. Inzwischen ist das nicht mehr so, denn es scheint ein lukratives Geschäft geworden zu sein, Rezensenten Verleumdungen vorzuwerfen.

Google Maps hat in meinen Augen eine große Stärke abseits der reinen Karten- bzw. Navigationsfunktionen. Das sind die POIs, was für „Point of Interest“ steht. Die Datenbank mit Orten und Hintergrundinformationen zu Orten war lange Zeit DER Grund, Google Maps zu nutzen. Zumindest für mich. Inzwischen kann man den Bewertungen nicht mehr viel abgewinnen. Regelmäßig werden Nutzer der Plattform mit Löschanträgen konfrontiert, die hanebüchene Unterstellungen enthalten.

Schlechtes Essen? Verleumdung!

Wer zum Beispiel in einem Restaurant war, in dem Service, Ambiente und Preise stimmten, das Essen aber unterdurchschnittlich war, und dafür bei Google Maps 3 von 5 Sternen vergibt, kann sich noch Jahre (!) später mit dem Vorwurf der üblen Nachrede konfrontiert sehen und seine Bewertung von Google infrage stellen lassen. Das ist kein Einzelfall, sondern hat inzwischen System in allen möglichen Branchen. Schlechter Service im Sportfachgeschäft? Verleumdung! Kalte Pommes im Imbiss um die Ecke? Verleumdung!

Inzwischen haben sich offensichtlich zahlreiche Juristen darauf spezialisiert, massenhaft Bewertungen auf Google Maps im Namen von Geschäftsinhabern „offiziell“ anzuzweifeln. Das führt dazu, dass Nutzer der Plattform teils Jahre später erklären müssen, warum sie ihre Bewertung so geschrieben haben, wenn die Bewertung nicht gelöscht werden soll. Oder nachweisen sollen, dass sie überhaupt Kunde waren. Google sagt dazu nur:

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eine Beschwerde eingereicht wurde, in der behauptet wird, dass Ihre kürzliche Rezension für ein lokales Unternehmen bestimmte Rechte verletzt. Daher war Google verpflichtet, die betreffende Rezension zu entfernen.

Ich kann nur sagen: Das nervt gewaltig! Es nimmt mir nicht nur komplett die Lust überhaupt noch etwas zu Google Maps beizutragen, sondern es stellt auch grundlegend die Relevanz und Vertrauenswürdigkeit der vorhanden Bewertungen infrage. Das ist einfach schade und ärgerlich, vor allem, wenn man diese Plattform jahrelang mit Inhalten gefüttert hat. Das jetzige Kontroll- und Widerspruchssystem ist in meinen Augen einfach kaputt und entwertet den Dienst erheblich.

-->