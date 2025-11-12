Google Maps: Diese große Neuerung ist nur für wenige Nutzer verfügbar

Google hat diese Woche einen neuen Pixel Drop angekündigt und mit diesem gibt es eine ganze neue Funktion für Google Maps, die sich bereits angedeutet hat. Man hat einen „Power Saving Mode“ eingebaut, der durchaus sehr spannend klingt.

Drückt man die Power-Taste, dann wird die Ansicht auf ein Minimum reduziert, ihr könnt weiter unten sehen, wie das offiziell aussieht. Es steht im Raum, dass das nur der erste Schritt ist und mit Android 17 weitere Apps so eine Option bekommen.

Dienste wie Google Maps können dann in Zukunft im Standby-Modus mehr zeigen, wie eben eine simple Navigation in Schwarz und Weiß. Doch es gibt einen Haken, denn diese Neuerung ist (aktuell) nur für die Pixel 10-Reihe von Google verfügbar.