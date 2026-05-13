Jaguar Type 01: Die elektrische Zukunft hat einen Namen

Jaguar wollte uns diese Woche den Namen für das neue Elektroauto verraten, was der Beginn für einen großen Neustart der Marke sein wird, und hat dies jetzt auch getan. Im September wird der Jaguar Typ 01, ein ganz neuer Elektro-GT, enthüllt.

Bisher ist der Prototyp als Type 00 bekannt, man war jetzt also nicht besonders kreativ bei Jaguar. Das erinnert mich an Smart mit den Hashtags und ich finde es schade, dass sich Jaguar keine Namen ausdenkt und nur Zahlen nutzen wird.

Die 0 steht für „0 Emissionen“ und die 1, nun es ist das erste Modell von vielen, die noch kommen werden. Der SUV, der danach folgt, wird also vermutlich der Type 02 sein. Naja, schauen wir mal, ich bin ja allgemein gespannt, ob dieser Neustart bei Jaguar funktioniert. Der elektrische GT (also Type 01) kommt dann Anfang 2027.