Mobilität

Jaguar Type 01: Die elektrische Zukunft hat einen Namen

Autor-Bild
Von
Google News
|

Jaguar wollte uns diese Woche den Namen für das neue Elektroauto verraten, was der Beginn für einen großen Neustart der Marke sein wird, und hat dies jetzt auch getan. Im September wird der Jaguar Typ 01, ein ganz neuer Elektro-GT, enthüllt.

Bisher ist der Prototyp als Type 00 bekannt, man war jetzt also nicht besonders kreativ bei Jaguar. Das erinnert mich an Smart mit den Hashtags und ich finde es schade, dass sich Jaguar keine Namen ausdenkt und nur Zahlen nutzen wird.

Die 0 steht für „0 Emissionen“ und die 1, nun es ist das erste Modell von vielen, die noch kommen werden. Der SUV, der danach folgt, wird also vermutlich der Type 02 sein. Naja, schauen wir mal, ich bin ja allgemein gespannt, ob dieser Neustart bei Jaguar funktioniert. Der elektrische GT (also Type 01) kommt dann Anfang 2027.

Volkswagen plant radikalen Umbau des Angebots

Der Finanzchef von Volkswagen sprach schon vor ein paar Wochen von einer sehr „deutlichen Reduzierung“ bei der Modellvielfalt im Konzern…

13. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Jaguar Type 01: Die elektrische Zukunft hat einen Namen
Weitere Neuigkeiten
Schufa
SCHUFA erweitert Login um Multi-Faktor-Authentifizierung
in Gesellschaft
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn lockt Familien mit Sommerurlaub-Pauschalpreis
in Mobilität
Rabattwoche startet: Amazon senkt Preise auf Alltagsprodukte
in Schnäppchen
Das ist die neue Gemini Intelligence von Google
in Firmware und Updates
Android Auto bekommt ein sehr großes Update
in Mobilität
Google kündigt ganz neue Emojis für Android 17 an
in Firmware und Updates
Apple: Mit iOS 27 kommt eine komplett neue Kamera-App
in Firmware und Updates
Volkswagen plant radikalen Umbau des Angebots
in Mobilität
Sony Xperia 1 VIII vorgestellt: Neues „ORE-Design“ und bessere Kamera
in Smartphones
Apple Logo Schloss Header
Updates für iOS, macOS und mehr: Apple legt einen starken Fokus auf Sicherheit
in Firmware und Updates