Firmware und Updates

Google nennt erste Details zu Wear OS 6.1

Autor-Bild
Von
Google News
|

Das Unternehmen Google hat nun eine neue Version seines mobilen Smartwatch-Betriebssystems Wear OS mit der Versionsnummer 6.1 auf Basis von Android 16 QPR2 veröffentlicht, welches letztes Jahr im Dezember auf den Markt kam. Wer sich das Update auf seiner Smartwatch installieren möchte, wird jedoch enttäuscht sein, denn die Version ist speziell für Entwickler gedacht.

Wear OS 6.1 steht nämlich für Entwickler der Plattform zum Herunterladen bereit und kann im Android Studio, also der Entwicklungsumgebung für die Softwareentwicklung der Android-Plattform, getestet werden. Entsprechend können ab sofort auch die Apps für die neue Version angepasst werden. Die Veröffentlichung der neuen Version 6.1 ist im nächsten Quartalsupdate vorgesehen.

Die Vorfreude auf das Update ist trotzdem schon möglich: Es gibt eine neue Funktion, die die Zeitzonen automatisch anhand des Standorts einstellt, sowie neue Optionen für Kinder, mit denen sich die Rechte von Eltern für Kinder eingrenzen lassen.


Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Google nennt erste Details zu Wear OS 6.1
Weitere Neuigkeiten
Anker Eufy Babyphone E20 Display
Eufy Babyphone E21 im Test: Anker bessert endlich nach
in Testberichte
Volkswagen: Der ganz neue VW ID.3 kommt bald
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Apple Watch Gliederarmband
in Kommentar
Avm Fritzsmart Energy 250 Stromzaehler
backFlip 14/2026: Smart-Meter-Schock: Behörde greift hart durch
in backFlip
Google veröffentlicht Firmware-Update für Pixel Buds A
in Firmware und Updates
Xbox Series X Mit Controller
Xbox Store Frühlings-Sale: Microsoft startet die Angebotswochen
in Schnäppchen
RTL+ zeigt „Das Kanu des Manitu“ exklusiv
in Unterhaltung
O2 2
Telefónica Deutschland: Netz-Offensive bringt mehr 5G und neue Standorte
in Provider
Diese Kopfhörer sollen Übelkeit reduzieren
in Audio
AY YILDIZ startet Smart XXL-Tarif und Unlimited-on-Demand
in Tarife