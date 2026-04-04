Google nennt erste Details zu Wear OS 6.1

Das Unternehmen Google hat nun eine neue Version seines mobilen Smartwatch-Betriebssystems Wear OS mit der Versionsnummer 6.1 auf Basis von Android 16 QPR2 veröffentlicht, welches letztes Jahr im Dezember auf den Markt kam. Wer sich das Update auf seiner Smartwatch installieren möchte, wird jedoch enttäuscht sein, denn die Version ist speziell für Entwickler gedacht.

Wear OS 6.1 steht nämlich für Entwickler der Plattform zum Herunterladen bereit und kann im Android Studio, also der Entwicklungsumgebung für die Softwareentwicklung der Android-Plattform, getestet werden. Entsprechend können ab sofort auch die Apps für die neue Version angepasst werden. Die Veröffentlichung der neuen Version 6.1 ist im nächsten Quartalsupdate vorgesehen.

Die Vorfreude auf das Update ist trotzdem schon möglich: Es gibt eine neue Funktion, die die Zeitzonen automatisch anhand des Standorts einstellt, sowie neue Optionen für Kinder, mit denen sich die Rechte von Eltern für Kinder eingrenzen lassen.