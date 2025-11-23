Dienste

Google optimiert Android Auto für Elektroautos

Autor-Bild
Von
|
Google Android Auto Gemini

Google bietet bei Android Automotive schon viele Möglichkeiten für Elektroautos, da das Betriebssystem auch überwiegend auf diesen genutzt wird. Doch so nach und nach baut man auch Android Auto immer mehr für das elektrische Fahren aus.

Vor allem die Suche nach der passenden Ladestation soll besser werden, denn in der Beta kann man jetzt schon seinen favorisierten Anbieter wählen. Viele haben in der heutigen Zeit ein Ladetarif-Abo und wollen gezielt Ladestationen ansteuern.

Darüber hinaus wird man in Zukunft wohl auch dauerhaft eine Vorliebe für die Ladegeschwindigkeit festlegen können, wer beispielsweise nur an Schnellladern lädt, muss das dann nicht immer nach der Suche als Option bei Google einstellen.

Android Automotive: Polestar bringt Google Gemini in die Autos

Es dürfte niemanden überraschen, dass nach Volvo jetzt auch Polestar den Schritt zu Google Gemini geht und den neuen und…

19. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Google optimiert Android Auto für Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Apple iPhone 17 Pro (Max) Wallpaper
in Kommentar
backFlip 47/2025: Der Echo Show ist tot: Wie Amazon das Smart Home verriet
in backFlip
Kontaktlos Zahlen Mit Ing Diba Visa Card
Debitkarte löst Bargeld als wichtigste Bezahlmethode ab
in Fintech
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im Dezember 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Gigaset stellt Mittelklasse-Smartphones GS6 und GS6 PRO vor
in Smartphones
TP-Link stellt Matter-Outdoor-Plug Tapo P410M vor
in Smart Home
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA stellt Prepaid-Jahrespaket mit 150 GB vor
in Tarife
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front
Euro NCAP veröffentlicht Ergebnisse von 23 neuen Fahrzeugtests
in Mobilität
Lepro startet mit hohen Rabatten in die Black Friday Woche
in News
Motorola Black Friday 2025 gestartet – Rabatte auf Smartphones, Kopfhörer und Moto Tag
in Smartphones