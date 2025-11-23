Google optimiert Android Auto für Elektroautos

Google bietet bei Android Automotive schon viele Möglichkeiten für Elektroautos, da das Betriebssystem auch überwiegend auf diesen genutzt wird. Doch so nach und nach baut man auch Android Auto immer mehr für das elektrische Fahren aus.

Vor allem die Suche nach der passenden Ladestation soll besser werden, denn in der Beta kann man jetzt schon seinen favorisierten Anbieter wählen. Viele haben in der heutigen Zeit ein Ladetarif-Abo und wollen gezielt Ladestationen ansteuern.

Darüber hinaus wird man in Zukunft wohl auch dauerhaft eine Vorliebe für die Ladegeschwindigkeit festlegen können, wer beispielsweise nur an Schnellladern lädt, muss das dann nicht immer nach der Suche als Option bei Google einstellen.