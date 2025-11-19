Mobilität

Android Automotive: Polestar bringt Google Gemini in die Autos

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Es dürfte niemanden überraschen, dass nach Volvo jetzt auch Polestar den Schritt zu Google Gemini geht und den neuen und besseren Assistenten von Google in die Flotte bringt. Immerhin wird der Google Assistant in diesem Jahr eingestellt.

Der Polestar 5 wird den Anfang machen, eine erste Preview gibt es heute und morgen auf einem Event in Helsinki. Laut Polestar soll Google Gemini aber nach und nach über ein Update für Android Automotive in alle Modelle der Marke kommen.

Einen kleinen Haken gibt es allerdings noch, denn wenn es 2026 langsam losgeht, dann spricht Google Gemini in eurem Polestar vorerst nur Englisch. Gemini kann Deutsch, das sollte also eigentlich möglich sein, einen Grund nennt man nicht.

Kia und das alte Problem der Elektroautos

Es gibt viele Gründe für ein Elektroauto und auch einige dagegen, aber auf der Liste der Kritikpunkte steht meistens der…

19. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Nicht, dass die weitere Sprachen abseits von Englisch als kostenpflichtige Add-Ons vermarkten wollen….

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Android Automotive: Polestar bringt Google Gemini in die Autos
Weitere Neuigkeiten
Kia und das alte Problem der Elektroautos
in Mobilität
Apple iOS 26.2 geht nächsten Schritt: Wann das Update kommen könnte
in Firmware und OS
Heute in einem Jahr erscheint GTA 6
in Gaming
Unlimited Mobile senkt Preise und ersetzt alte Tarife
in Tarife
Black-Week-Kracher im Telekom-Netz: Magenta Mobil M – Unlimited Datenvolumen für 24,95 € mtl.
in Tarife
Vodafone Glasfaser
Vodafone erweitert Gigabit-Versorgung auf knapp 30 Millionen Haushalte
in Vodafone
Elektrischer Jeep: Stellantis zeigt „ersten“ echten SUV für das Gelände
in Mobilität
Windows Icons Header
Microsoft baut Windows zum KI-Betriebssystem um
in Firmware und OS
Apple plant iPhone „mit dem bisher größten Akku“
in Smartphones
Volvo überrascht mit Ende von Lidar-Sensoren
in Mobilität