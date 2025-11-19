Android Automotive: Polestar bringt Google Gemini in die Autos

Es dürfte niemanden überraschen, dass nach Volvo jetzt auch Polestar den Schritt zu Google Gemini geht und den neuen und besseren Assistenten von Google in die Flotte bringt. Immerhin wird der Google Assistant in diesem Jahr eingestellt.

Der Polestar 5 wird den Anfang machen, eine erste Preview gibt es heute und morgen auf einem Event in Helsinki. Laut Polestar soll Google Gemini aber nach und nach über ein Update für Android Automotive in alle Modelle der Marke kommen.

Einen kleinen Haken gibt es allerdings noch, denn wenn es 2026 langsam losgeht, dann spricht Google Gemini in eurem Polestar vorerst nur Englisch. Gemini kann Deutsch, das sollte also eigentlich möglich sein, einen Grund nennt man nicht.