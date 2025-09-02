Smartphones

Google Pixel 10: Neues Basismodell für 2026 sorgt schon für Kritik

Von
Google Pixel 9a Hand

Google startet gerade mit der neuen Pixel 10-Reihe durch, aber intern arbeitet man auch schon an einem neuen Basismodell, dem Google Pixel 10a für 2026. Das wird uns wohl wieder im Frühjahr erwarten, aber es sorgt schon jetzt für erste Kritik.

Der bekannte Insider „Mystic Leaks“ will erfahren haben, dass Google hier noch keinen UFS 4.0-Speicher nutzen wird, wie das bei den neuen Modellen (ab 256 GB) der Fall ist. In einer Preisklasse von 500 Euro ist das aber mittlerweile oft Standard.

Eine dritte Kamera für den Zoom gibt es auch noch nicht, aber damit hat wohl auch keiner gerechnet, Konkurrenten wie Apple verbauen hier sogar nur eine Kamera. Es gibt aber noch eine schlechte Nachricht, denn den neuen Tensor G5 gibt es nicht.

Wir haben schon Anfang des Jahres gehört, dass Google wohl auf den neuen Chip im a-Modell verzichten wird und beim Pixel 10a auf den Tensor G4 setzt. Der G5 ist kein gewaltiger Schritt, aber bisher war der aktuelle Tensor im a-Modell gesetzt.

