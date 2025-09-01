Samsung Galaxy A17 5G vorgestellt – Mittelklasse-Smartphone mit großem Display und langer Laufzeit

Samsung hat mit dem Galaxy A17 5G ein neues Smartphone-Modell seiner Galaxy A-Serie vorgestellt. Das Gerät kombiniert ein großes Display, leistungsstarken Akku und flexible Speicheroptionen.

Das Samsung Galaxy A17 5G bietet ein 16,91 cm / 6,7 Zoll FHD+ Super AMOLED Display und eine Triple-Kamera mit 50 MP Hauptkamera, 5 MP Ultraweitwinkel- und 2 MP Makrokamera sowie einer 13-MP-Frontkamera.

Laut Unternehmensangaben unterstützt der 5.000 mAh Akku mit 25 Watt Schnellladung einen „ganztägigen“ Einsatz. Intern stehen wahlweise 128 GB oder 256 GB Speicher zur Verfügung, erweiterbar per microSD-Karte auf bis zu 2 TB.

Funktionen und Ausstattung für den Alltag

Zu den Funktionen zählen laut Hersteller eine spezielle Funktionstaste für Google Gemini AI, Dark Mode, adaptive Helligkeit, Augenkomfortmodus, Multi Window und Bildschirmzoom. Die IP54-Zertifizierung schützt das Gerät vor Staub und Spritzwasser. Sämtliche Spezifikationen findet ihr im Datenblatt (PDF).

Samsung gibt an, dass das Galaxy A17 bis zu sechs Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates erhält.

Das Smartphone ist in Gray, Blue und Black erhältlich, mit einer UVP von 229 € für 128 GB und 309 € für 256 GB.

