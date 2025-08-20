Google Pixel 10 Pro Fold vorgestellt: Es darf wieder gefaltet werden

Das Pixel-Lineup von Google ist in den letzten Jahren stark gewachsen und ein noch recht junges Modell, ist ein Fold. In diesem Jahr gibt es das Google Pixel 10 Pro Fold und optisch tut sich zwar nicht viel, dafür allerdings unter der Haube.

Außen gibt es ein 6,4 Zoll großes Display mit 20:9-Seitenverhältnis, 120 Hz und bis zu 3.000 Nits, auf der Innenseite sind es 8 Zoll mit 120 Hz und ebenfalls bis zu 3.000 Nits in der Spitze (das Display auf der Innenseite ist allerdings besser).

Der neue Tensor G5 sorgt für die nötige Leistung, er wird jetzt von TSMC und nicht mehr von Samsung gefertigt, dazu gibt es 16 GB RAM und wahlweise 256 GB, 512 GB oder 1 TB Speicher. Der 5.015 mAh große Akku reicht laut Google für über 24 Stunden und geladen wird mit bis zu 30 Watt oder 15 Watt (Qi2 mit Magneten).

Bei der Hauptkamera gibt es 48 Megapixel, dazu gesellen sich 10,5 Megapixel für Ultraweitwinkel-Fotos und 10,8 Megapixel für den Zoom. Bei den beiden Kameras auf der Frontseite gibt es jeweils 10 Megapixel (es ist die identische Kamera).

Das Google Pixel 10 Pro Fold besitzt eine IP68-Zertifizierung, kommt mit Android 16 und Support für 7 Jahre (große) Updates, es gibt neue KI-Funktionen, wie eine KI, die für „bessere“ Fotos sorgt, es gibt einen Fingerabdrucksensor, Face Unlock, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Dual-SIM-Support und natürlich auch Stereo-Lautsprecher.

Kurz? Das Google Pixel 10 Pro Fold hat ein besseres Hauptdisplay, einen besseren IP-Schutz, Qi2 mit Magneten, einen neuen Chip und eine längere Akkulaufzeit.

Wir sprechen hier über ein 258 g schweres Smartphone, welches in Moonstone und Jade erhältlich sein wird, preislich geht es bei 1.899 Euro in Deutschland los. Marktstart ist jedoch erst am 9. Oktober und weitere Details gibt es bei Google.