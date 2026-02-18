Smartphones

Google Pixel 11 Pro: Das steckt hinter dem geheimen Projekt „Toscana“

Autor-Bild
Von
|

Google arbeitet laut Android Authority an einem geheimen Projekt, welches intern den Codenamen „Toscana“ trägt und mit der Pixel 11-Reihe (vermutlich nur den Pro-Modellen) eingeführt werden könnte. Es geht um die Gesichtserkennung.

Google Pixel 11 Pro mit „Face ID“

Die Pixel-Modelle bieten bereits Face Unlock mit einem hohen Sicherheitsstandard, aber man möchte wohl das Level von Apple mit Face ID bei den iPhones erreichen.

Eine neue Technologie, bei der Google wohl auf neue Software und Hardware (wie einen zusätzlichen Infrarotsensor) setzt, soll dafür sorgen, dass Face Unlock noch sicherer wird und vor allem unter allen Bedingungen deutlich besser funktioniert.

Aktuell nutzt Google nur die Frontkamera für die Entsperrung, in Zukunft könnte noch ein zweiter Sensor auf der Frontseite (womöglich auch unter dem Display) zu finden sein. Außerdem plant Google das auch für andere Geräte wie Chromebooks.

Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Google eine „Kopie“ von Face ID plant, beim Pixel 4 gab es sowas bereits, wurde dann aber eingestellt. Die Technik hinter Face ID hat sich in der Android-Welt auch nie so wirklich verbreitet, es gibt hier und da 3D-Sensoren, aber die meisten Marken nutzen einen Fingerabdruckscanner.

Apple macht große Fortschritte bei erster KI-Brille

Apple arbeitet an einem neuen KI-Trio, so Mark Gurman von Bloomberg, dazu gehören AirPods mit Kamera, die noch in diesem…

17. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Google Pixel 11 Pro: Das steckt hinter dem geheimen Projekt „Toscana“
Weitere Neuigkeiten
Tesla Model Y 2025 De
Die Lage bei Tesla Deutschland eskaliert weiter
in Mobilität
Apple macht große Fortschritte bei erster KI-Brille
in Wearables
Nothing kündigt Event an und tritt „selbstbewusst“ gegen Apple an
in Events
Tarif Deal Sale
Spar-Turbo bei BIGSIM: 18 GB für 5 Euro pro Monat + 5 Freimonate
in Tarife
Audi hält am elektrischen Sportwagen fest
in Mobilität
Dkb Header
DKB startet befristete Depot-Aktion
in Fintech
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im März 2026
in News
Thermomix Tm7 Product Standalone Plain
Vorwerk startet Alt-gegen-Neu-Aktion für Thermomix TM7
in Smart Home
Ein „elektrischer 911er“: Renault will Porsche zeigen, wie es geht
in Mobilität
easybank führt Eurowings Kreditkarten unter neuer Marke fort
in Fintech