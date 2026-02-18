Google Pixel 11 Pro: Das steckt hinter dem geheimen Projekt „Toscana“

Google arbeitet laut Android Authority an einem geheimen Projekt, welches intern den Codenamen „Toscana“ trägt und mit der Pixel 11-Reihe (vermutlich nur den Pro-Modellen) eingeführt werden könnte. Es geht um die Gesichtserkennung.

Google Pixel 11 Pro mit „Face ID“

Die Pixel-Modelle bieten bereits Face Unlock mit einem hohen Sicherheitsstandard, aber man möchte wohl das Level von Apple mit Face ID bei den iPhones erreichen.

Eine neue Technologie, bei der Google wohl auf neue Software und Hardware (wie einen zusätzlichen Infrarotsensor) setzt, soll dafür sorgen, dass Face Unlock noch sicherer wird und vor allem unter allen Bedingungen deutlich besser funktioniert.

Aktuell nutzt Google nur die Frontkamera für die Entsperrung, in Zukunft könnte noch ein zweiter Sensor auf der Frontseite (womöglich auch unter dem Display) zu finden sein. Außerdem plant Google das auch für andere Geräte wie Chromebooks.

Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Google eine „Kopie“ von Face ID plant, beim Pixel 4 gab es sowas bereits, wurde dann aber eingestellt. Die Technik hinter Face ID hat sich in der Android-Welt auch nie so wirklich verbreitet, es gibt hier und da 3D-Sensoren, aber die meisten Marken nutzen einen Fingerabdruckscanner.