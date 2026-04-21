Google-Pixel-Bootloop: Seit März-Update keine Lösung in Sicht

Google steht seit dem März-Update wegen massiver Bootloop-Probleme bei Pixel-Smartphones in der Kritik.

Seit rund einem Monat berichten betroffene Pixel-Nutzer übereinstimmend von Abstürzen beim Start, Bootloops, Black-Screen-Lockouts und Geräten, die nach dem März-Update kaum noch nutzbar sind.

Viele Betroffene schildern, dass ihre Smartphones nach dem Einschalten am Google-Logo hängen bleiben oder gar nicht mehr reagieren, wodurch im Alltag zentrale Funktionen wie Kommunikation oder Zwei-Faktor-Logins ausfallen.

Der Fehler trat nach dem März-Update 2026 auf, das als Android 16 QPR3 verteilt wurde und mehrere Pixel-Generationen von Pixel 6 bis Pixel 10 betrifft

Für einige Nutzer scheint aktuell nur ein Werksreset als mögliche Notlösung zu bleiben, was allerdings mit einem vollständigen Verlust lokal gespeicherter Daten verbunden sein kann, wenn zuvor kein Backup angelegt wurde.

Google-Pixel-Bootloop nach März-Update ohne klaren Fix

Google führt den Vorfall im öffentlichen Issue Tracker weiter als offenes Problem, konkrete technische Details oder eine Schritt-für-Schritt-Lösung sind dort bislang jedoch nicht dokumentiert. Google hat das Problem wohl als kritisch eingestuft und arbeite laut Issue Tracker an einer Lösung, ohne bisher einen konkreten Fix oder Zeitplan zu nennen.

Wesentliche Aspekte der aktuellen Lage

Laufzeit des Problems seit dem März-Update ohne offiziell verfügbaren Fix

Betroffene Pixel-Generationen ab Pixel 6 bis einschließlich aktueller Modelle

Geräte teils unbrauchbar, Risiko von Datenverlust bei Werksreset

Gleichzeitig wächst die Erwartung vieler Nutzer, dass das kommende Mai-Update die erste realistische Chance auf eine breit verfügbare Korrektur des Fehlers bieten könnte. Offen ist, ob Google einen dedizierten Patch für den Bootloop-Bug ausliefert oder die Behebung in einem regulären Sicherheits- oder Feature-Update bündelt.

In Online-Foren bzw. sozialen Netzwerken bleibt die Diskussion lebhaft, weil betroffene Besitzer ihre Erfahrungen teilen, Workarounds testen und auf Rückmeldungen seitens des Supports hoffen. Viele Nutzer wünschen sich neben einer technischen Lösung auch Klarheit zur Behandlung von Gewährleistungsfällen, wenn sich Geräte nach einem offiziellen Update nicht mehr nutzen lassen.

Ich empfinde die Situation als äußerst unbefriedigend, weil ein seit Wochen bekannter schwerer Fehler im aktuellen Smartphone-Portfolio weiterhin ungelöst im Raum steht. Gerade mit Blick auf das anstehende Mai-Update bleibt dieser Fehler daher hochrelevant.