Google soll weiteres Pixel-Smartphone für 2025 geplant haben

Google Pixel 9a Hand

Die Pixel 10-Reihe kam in diesem Jahr noch früher auf den Markt und Google rückt mit seinem Smartphone-Lineup immer weiter nach vorne. Doch es sieht so aus, als ob man noch ein Modell für Ende 2025 geplant hat, nämlich das Google Pixel 10a.

Eine bekannte und gute Quelle namens „MysticLeaks“ hat nicht nur die Wallpaper des neuen Budget-Smartphones veröffentlicht, die auf fünf Farben hindeuten, sie spricht auch davon, dass Google das Pixel 10a wohl noch für Ende 2025 vorsieht.

Das wäre aus zwei Gründen eine gute Idee, denn zum einen käme dann nicht immer ein Modell der Reihe deutlich später und erst im darauffolgenden Jahr, und man würde mit dem günstigen Modell der Reihe noch im Weihnachtsgeschäft starten.

Und damit das Pixel 10a nicht zu viele Kunden des Pixel 10 weglockt, gibt es für die neue Generation vermutlich ein Downgrade, denn wir haben schon gehört, dass es nicht den neuen Tensor-Chip bekommt, im Pixel 10a ist wohl noch der Tensor G4.

