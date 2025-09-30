Amazon kündigt den ersten Echo Dot Max an

Amazon hat viele Lautsprecher mit Alexa im Portfolio, doch der Echo Dot ist hier natürlich der günstige Bestseller. In den letzten Jahren hat man viele Varianten und neue Modelle vorgestellt, in diesem Jahr gibt es sogar eine ganz neue Version.

Der Amazon Echo Dot Max kommt auch als Kugel auf den Markt und laut Amazon sei es der mit Abstand beste Lautsprecher in dieser Preisklasse. Allerdings ist die Kontrolleinheit jetzt vorne in einem Kreis, dort findet man dann auch die LEDs.

Der Amazon Echo Dot ist natürlich auch bei uns zu finden, aber vorzugsweise als Version mit Uhr, ich hoffe, dass sowas hier auch kommt/folgt. Die Max-Version soll bis zu dreimal mehr Bass als ein normaler Dot liefern und kostet 109,99 Euro. Ab heute kann vorbestellt werden und Marktstart ist am 29. Oktober in Deutschland.

