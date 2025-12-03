Google überrascht: Neue Android-Strategie ist da

Google kündigte vor etwas mehr als einem Jahr eine neue Strategie für Android an, bei der man weg von einem großen Update im Jahr wollte. Android 16 kam deutlich früher und man kündigte für Ende 2025 noch ein weiteres Android-Update an.

Ich dachte damals, dass man es Android 16.1 nennen wird, aber es ist einfach nur eine aktuellere Version von Android 16, die jetzt verteilt wird. Mit dabei sind KI-Zusammenfassungen bei Benachrichtigungen, neue Formen für Icons, mehr Extras für Eltern und vieles mehr. Details dazu gibt es in einem Blogeintrag von Google.

Google startet neues Android-Kapitel

Die neue Strategie für Android ist also da und der heutige Release „markiert auch ein neues Kapitel“, so Google. Man möchte „weg von einem einzigen jährlichen Betriebssystem-Update hin zu häufigeren Veröffentlichungen“. In einem anderen Blogeintrag hat Google außerdem weitere Neuerungen rund um Android gezeigt.

Doch eigentlich ändert sich nicht wirklich viel, aktuell jedenfalls nicht. Wer auf die neue Form der App-Icons hofft, der muss ein Pixel-Smartphone von Google nutzen, denn nur hier hat der Rollout begonnen. Andere Android-Modelle sind nicht dabei.

Am Ende ist das also eher ein Pixel Drop, denn ich gehe nicht davon aus, dass sich besonders viele Hersteller die Mühe machen und vor dem Update auf Android 17 im kommenden Jahr jetzt noch diese Neuerungen implementieren. Samsung würde ich es mit One UI 8.5 noch zutrauen, aber das werden wir auch erst 2026 wissen.

Der Gedanke mit mehreren kleinen Updates im Jahr und neuen Funktionen, die dann kommen, wenn sie fertig sind (so Google) klingt gut, aber am Ende nur für Pixel-Nutzer. Ich glaube nicht, dass sich im restlichen Android-Ökosystem viel ändert.

Für mich zeigt die heutige Ankündigung aber umso mehr, dass ein Pixel für mich selbst die beste Wahl wäre, wenn ich mir ein Android-Smartphone kaufen würde.