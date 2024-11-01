Android 16 bestätigt: Google überrascht mit neuer Update-Strategie

Es hat sich bereits angedeutet, dass Android 16 nächstes Jahr deutlich früher als Update kommen soll und genau das hat Google jetzt offiziell bestätigt. Das Update kommt schon im zweiten Quartal 2025 und damit vor dem Sommer. Bisher gab es das große Update frühestens Ende des Sommers, eher im Herbst, wie dieses Jahr.

Doch es gibt mehr, denn Google hat die komplette Update-Roadmap für 2025 auf den Tisch gelegt. In Q1 2025 wird es neue Funktionen für die Pixel-Reihe geben, wie auch in Q3 2024, aber neben dem großen Update in Q2 2025 ist noch eines in Q4 2025 geplant. Das Update im Winter fällt laut Google jedoch etwas kleiner aus.

Warum macht Google das? Man passt Android dem eigenen Ökosystem und den Produktankündigungen an. In diesem Jahr gab es die Pixel-Reihe schon deutlich früher, vielleicht möchte man sie noch weiter vorziehen und damit sie nicht wieder mit einer veralteten Android-Version kommt, gibt es Android 16 eben etwas früher.

Doch 2025 wird wohl keine Ausnahme sein, denn Google deutet an, dass sowas in Zukunft häufiger bei Android vorkommen wird. Man möchte nicht nur einmal im Jahr neue Schnittstellen für Android einführen, man möchte flexibler sein. Klingt nach einer alten Strategie von Google, die man vor Jahren bei Android einstellte.

Android 16.1 dürfte Ende 2025 kommen

Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr schon Android 17 im Winter sehen, das klingt eher nach Android 16.1. Punkt-Updates gab es früher häufiger, aber da sie die Android-Partner überforderten und oft nicht ausgeliefert wurden, entschied sich Google irgendwann für ein großes Update im Jahr. Was aber eben nicht optimal ist.

Bei Apple und der Apple Intelligence sieht man gut, dass große Releases immer schwieriger werden und neue Funktionen über das Jahr verteilt kommen. Größere Punkt-Updates sind da eine gute Lösung. Doch ich vermute auch, dass nicht alle Android-Partner mitziehen werden und die Pixel-Reihe damit noch attraktiver wird.