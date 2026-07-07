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Apple iPhone Air 2: Mehr Kameras, mehr Akku, aber reicht das aus?

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Apple gibt das iPhone Air nach einer Generation noch nicht auf und obwohl eine dritte angeblich noch unsicher ist, so ist das iPhone Air 2 für Anfang 2027 bereits beschlossen. Eine Neuerung soll eine zweite Kamera auf der Rückseite sein.

Wir haben aber auch schon mehr Akkulaufzeit gehört, obwohl das gar kein großer Kritikpunkt beim Apple iPhone Air war, aber mehr ist immer gut. Dank „Digital Chat Station“, einer bekannten Quelle aus China, haben wir eine konkrete Angabe.

Apple plant demnach 3.500 mAh für das iPhone Air 2 ein, was spürbar mehr als die aktuellen 3.149 mAh in der ersten Generation ist. Mit anderen Optimierungen, wie einem neuen A20-Chip, könnte das ein Unterschied sein, den man wirklich spürt.

Mal schauen, ob das Gerät so schön dünn und leicht bleibt, denn ein größerer Akku und eine weitere Kamera werden sich bemerkbar machen. Und am Ende ist das iPhone Air 2 vielleicht auch „nur“ ein iPhone 18 Plus. Wobei ich sagen muss, dass das gar keine so schlechte Entwicklung wäre, das würde sicher gut ankommen.

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  1. Felix 🔆
    sagt am

    Ich denke mit einer zweiten Kamera und besseren Akku könnte das Gerät gut gehen, aber nicht für die bisherige UVP. 1200€ ist und bleibt einfach zu teuer dafür.

    Antworten
  2. MichaelG 🏅
    sagt am

    Das Air ist halt ein Design Stück!
    Von der Leistung her, absolut ausreichend für den Großteil der Smartphone Nutzer!

    Antworten

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