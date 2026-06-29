Google veröffentlicht erstes Firmware-Update zum Fitbit Air

Google hat vor nicht allzu langer Zeit sein Fitness-Armband namens Fitbit Air offiziell auf dem Markt gebracht. Abgesehen von der etwas stark in Kritik geratenen Google Health-Plattform bewerteten die meisten Leute das Gadget durchaus positiv – so auch mein Redaktionskollege Oliver in seinem Testbericht. Besitzer können nun auf ein neues Firmware-Update zugreifen.

Leider schweigt sich Google zu den Neuerungen und Verbesserungen aus, sodass nicht genau feststeht, was das Firmware-Update mit der Versionsnummer (67.)20001.253.2 mit sich bringt. Ich vermute die üblichen Fehlerbehebungen und allgemeinen Verbesserungen.

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