Google veröffentlicht Firmware-Update für Pixel Buds A

Google hat jetzt ein neues Firmware-Update mit der Versionsnummer 3.581.0 für die Pixel Buds A veröffentlicht. In den Release Notes werden zwar die „Pixel Buds A-Series” genannt, gemeint sind jedoch die Pixel Buds der ersten Generation, die vor knapp fünf Jahren auf den Markt kamen, und nicht die aktuellen Pixel Buds 2a.

Das Firmware-Update, das einige Fehler behebt und die Performance verbessert, enthält auch sicherheitsrelevante Verbesserungen. Genauere Details dazu werden allerdings nicht verraten. Eine sofortige Installation ist dennoch empfehlenswert und kann über die Pixel-Buds-App durchgeführt werden.