Firmware und Updates

Google veröffentlicht Firmware-Update für Pixel Buds A

Autor-Bild
Von
Google News
|

Google hat jetzt ein neues Firmware-Update mit der Versionsnummer 3.581.0 für die Pixel Buds A veröffentlicht. In den Release Notes werden zwar die „Pixel Buds A-Series” genannt, gemeint sind jedoch die Pixel Buds der ersten Generation, die vor knapp fünf Jahren auf den Markt kamen, und nicht die aktuellen Pixel Buds 2a.

Das Firmware-Update, das einige Fehler behebt und die Performance verbessert, enthält auch sicherheitsrelevante Verbesserungen. Genauere Details dazu werden allerdings nicht verraten. Eine sofortige Installation ist dennoch empfehlenswert und kann über die Pixel-Buds-App durchgeführt werden.


Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Google veröffentlicht Firmware-Update für Pixel Buds A
Weitere Neuigkeiten
Anker Eufy Babyphone E20 Display
Eufy Babyphone E21 im Test: Anker bessert endlich nach
in Testberichte
Volkswagen: Der ganz neue VW ID.3 kommt bald
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Apple Watch Gliederarmband
in Kommentar
Avm Fritzsmart Energy 250 Stromzaehler
backFlip 14/2026: Smart-Meter-Schock: Behörde greift hart durch
in backFlip
Xbox Series X Mit Controller
Xbox Store Frühlings-Sale: Microsoft startet die Angebotswochen
in Schnäppchen
Google nennt erste Details zu Wear OS 6.1
in Firmware und Updates
RTL+ zeigt „Das Kanu des Manitu“ exklusiv
in Unterhaltung
O2 2
Telefónica Deutschland: Netz-Offensive bringt mehr 5G und neue Standorte
in Provider
Diese Kopfhörer sollen Übelkeit reduzieren
in Audio
AY YILDIZ startet Smart XXL-Tarif und Unlimited-on-Demand
in Tarife