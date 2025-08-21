Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android

Google hat eine eigene App für den Passwortmanager im Play Store veröffentlicht. Nutzer können damit auf gespeicherte Passwörter, Passkeys und weitere Daten zugreifen und diese verwalten. Die App ergänzt die bereits in Android und Chrome vorhandene Integration des Dienstes.

Laut Unternehmensangaben soll die Anwendung den Zugriff auf gespeicherte Informationen erleichtern. Im Kern ist die App aktuell vor allem ein Shortcut. Passwörter und Passkeys können plattformübergreifend genutzt werden, sodass Anmeldungen auf verschiedenen Geräten möglich sind. Der Passwortmanager ist bereits in Android-Smartphones vorinstalliert und auch in Chrome integriert.

Google Passwortmanager jetzt als eigene Android-App

Die neue App im Play Store dient als zusätzliche Schnittstelle zum bestehenden Dienst. Nutzer können dort ihre hinterlegten Daten einsehen, verwalten und bei Bedarf ändern. Nach Angaben von Google sind die gespeicherten Informationen durch Sicherheitsmechanismen geschützt. Die App soll in erster Linie eine schnellere und zentralisierte Verwaltung ermöglichen.