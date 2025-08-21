News

Google veröffentlicht Passwortmanager-App für Android

Autor-Bild
Von
|

Google hat eine eigene App für den Passwortmanager im Play Store veröffentlicht. Nutzer können damit auf gespeicherte Passwörter, Passkeys und weitere Daten zugreifen und diese verwalten. Die App ergänzt die bereits in Android und Chrome vorhandene Integration des Dienstes.

Laut Unternehmensangaben soll die Anwendung den Zugriff auf gespeicherte Informationen erleichtern. Im Kern ist die App aktuell vor allem ein Shortcut. Passwörter und Passkeys können plattformübergreifend genutzt werden, sodass Anmeldungen auf verschiedenen Geräten möglich sind. Der Passwortmanager ist bereits in Android-Smartphones vorinstalliert und auch in Chrome integriert.

Google Passwortmanager jetzt als eigene Android-App

Die neue App im Play Store dient als zusätzliche Schnittstelle zum bestehenden Dienst. Nutzer können dort ihre hinterlegten Daten einsehen, verwalten und bei Bedarf ändern. Nach Angaben von Google sind die gespeicherten Informationen durch Sicherheitsmechanismen geschützt. Die App soll in erster Linie eine schnellere und zentralisierte Verwaltung ermöglichen.

Android 16 QPR2 Beta 1 veröffentlicht – Verbesserungen für UI, Medien und Entwickler

Android hat die erste Beta von Android 16 QPR2 veröffentlicht, die Entwicklern frühe Einblicke in neue APIs und Funktionen bietet.…

21. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Software / ...
Weitere Neuigkeiten
Der erste „Xbox-Handheld“ hat ein offizielles Datum
in Gaming
1822direkt
1822direkt: Neue Zinssätze für Festgeldkonten
in Fintech
Bmw I4 M50 2025 Innen
ADAC-Umfrage: 81 Prozent zufrieden mit Elektroautos
in Mobilität
Devolo Home Control Smart Heizen Header
devolo kündigt Abschaltung der Home-Control-Server an
in Smart Home
Bundle-Deal: Samsung Galaxy S25 + 100 GB Allnet-Flat für 25 Euro im Monat
in Tarife
Forza Horizon Header
Forza Horizon 6: Hier soll der neue Titel spielen
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Vodafone bietet 200 € Apple-Willkommensbonus
in Vodafone
ING Deutschland startet Wero als Echtzeit-Zahlungslösung
in Fintech
HUAWEI WATCH GT 6 Series startet am 19. September
in Wearables
Elektroautos machen 3,3 % des Pkw-Bestands aus
in Mobilität