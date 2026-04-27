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Gratis Staubsauger: Vorwerk überrascht Neato-Kunden

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Vorwerk Kobold

Das Unternehmen Vorwerk startet ein freiwilliges Austauschprogramm für bestimmte Neato-Roboter in Europa.

Vorwerk reagiert auf Rückmeldungen von Neato-Kunden nach der Einstellung der Cloud-Dienste. Die Geräte bleiben zwar nutzbar, verlieren jedoch Funktionen. Daher weitet das Unternehmen ein Austauschprogramm auf Modelle aus, die in den letzten drei Jahren gekauft wurden.

Anspruchsberechtigt sind Kunden, die ihren Roboter nach Mai 2023 erworben und Cloud-Funktionen genutzt haben. Sie erhalten laut Unternehmensangaben einen aktuellen Kobold VR7 als kostenlosen Ersatz. Das Angebot erfolge freiwillig und ohne rechtliche Verpflichtung, heißt es.

Austauschprogramm als Reaktion auf Neato-Aus

Neato stellte den Betrieb 2023 ein, nachdem kein nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg erzielt wurde. Die Abschaltung der Cloud-Dienste wurde für Oktober 2025 angekündigt und betrifft ausschließlich diese Marke. Andere Produktlinien von Vorwerk bleiben unberührt.

Weitere Details will Vorwerk in Kürze über die Neato-Supportseite veröffentlichen.

Ich halte diesen Schritt für nachvollziehbar und kundenfreundlich, da betroffene Kunden so eine praktikable Lösung für die eingeschränkten Funktionen erhalten.

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23. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Mårtiň 🌀
    sagt am

    Richtig gute Aktion!

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