Schlechte Odyssey-Kopie: Elon Musk will ins KI-Filmgeschäft einsteigen

Odyssey ist extrem erfolgreich im Kino gestartet und kommt nicht nur bei Kritikern gut an, auch die Zuschauer kaufen die Tickets und bewerten den Film positiv. Und das, obwohl es vorher „Kritik“ gab, dass die Verfilmung mal wieder zu „woke“ sei.

Ein weiteres von vielen Beispielen, die zeigen, dass die Anti-Woke-Gruppierung klein und ohne große Bedeutung ist. Sie trommelt laut im Internet, der Einfluss auf den Markt ist aber nicht vorhanden. Gute Inhalte kommen gut an, schlechte Inhalte nicht. Aber der neue Film von Christopher Nolan polarisiert dennoch bei einigen.

Elon Musk, eine beliebte Person in dieser kleinen Bubble, will daher noch vor Ende des Jahres eine KI-Version von Grok veröffentlichen, die „historisch akkurat“ ist:

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Den Film schaue ich mir dann im neuen Tesla Roadster an, den ich seit Jahren kaufen kann und nutze dabei komplett autonomes Fahren, wie es Tesla seit locker 5 Jahren anbietet. Spaß beiseite, das wird natürlich nicht passieren. Und wenn da ein KI-Film kommt, dann wird das ganz schlechter KI-Slop, wie im Video zu sehen.

Ich vermute aber, dass das Thema bis Ende des Jahres, wenn der Hype rund um den Film wieder vorbei ist und wir über Avengers 5 und Dune 3 reden, auch bei Elon Musk kein Thema mehr sein wird. Hoffe ich jedenfalls, denn wenn die Welt eins nicht braucht, dann sind es schlechte KI-Slop-Filme, KI-Slop-Kurzclips reichen aus.

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