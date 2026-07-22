Unterhaltung

Schlechte Odyssey-Kopie: Elon Musk will ins KI-Filmgeschäft einsteigen

Autor-Bild
Von
|

Odyssey ist extrem erfolgreich im Kino gestartet und kommt nicht nur bei Kritikern gut an, auch die Zuschauer kaufen die Tickets und bewerten den Film positiv. Und das, obwohl es vorher „Kritik“ gab, dass die Verfilmung mal wieder zu „woke“ sei.

Ein weiteres von vielen Beispielen, die zeigen, dass die Anti-Woke-Gruppierung klein und ohne große Bedeutung ist. Sie trommelt laut im Internet, der Einfluss auf den Markt ist aber nicht vorhanden. Gute Inhalte kommen gut an, schlechte Inhalte nicht. Aber der neue Film von Christopher Nolan polarisiert dennoch bei einigen.

Elon Musk, eine beliebte Person in dieser kleinen Bubble, will daher noch vor Ende des Jahres eine KI-Version von Grok veröffentlichen, die „historisch akkurat“ ist:

Den Film schaue ich mir dann im neuen Tesla Roadster an, den ich seit Jahren kaufen kann und nutze dabei komplett autonomes Fahren, wie es Tesla seit locker 5 Jahren anbietet. Spaß beiseite, das wird natürlich nicht passieren. Und wenn da ein KI-Film kommt, dann wird das ganz schlechter KI-Slop, wie im Video zu sehen.

Ich vermute aber, dass das Thema bis Ende des Jahres, wenn der Hype rund um den Film wieder vorbei ist und wir über Avengers 5 und Dune 3 reden, auch bei Elon Musk kein Thema mehr sein wird. Hoffe ich jedenfalls, denn wenn die Welt eins nicht braucht, dann sind es schlechte KI-Slop-Filme, KI-Slop-Kurzclips reichen aus.

Spielemarkt: Das Ende der Disc und der Aufstieg der teuren Editionen

Kurz nach dem Start der Vorbestellungen von GTA 6 hat man gesehen, dass viele Nutzer zur teureren Ultimate Edition greifen…22. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Schlechte Odyssey-Kopie: Elon Musk will ins KI-Filmgeschäft einsteigen
Weitere Neuigkeiten
Spielemarkt: Das Ende der Disc und der Aufstieg der teuren Editionen
in Gaming
Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg
Bundesnetzagentur legt Vertragsbedingungen für Telekom-Leerrohre fest
in News
Kleinanzeigen integriert Klarna Sofort bezahlen
in Handel
Ikea Store Logo Header 2025
Ein Jahr Stromkosten geschenkt: IKEA startet neue Solar-Offensive
in Schnäppchen
Apple Ios 18 Mail Neu
Apple schließt Sicherheitslücke bei „E-Mail-Adresse verbergen“
in Dienste
Smartphones werden 2027 noch teurer: TSMC erhöht die Preise
in Smartphones
Ing
ING beendet App-Support für ältere Betriebssysteme
in Fintech
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla kündigt großes Update für Elektroautos an
in Mobilität
Steam Deck bricht ein: Handheld von Valve hat ein Preis-Problem
in Gaming
EA Sports FC 27: Cover-Enthüllung überrascht bei der Altersfreigabe
in Gaming