GTA 6: Von der „signifikanten“ Marketingkampagne fehlt jede Spur

Viele Fans von Grand Theft Auto wünschten sich Anfang des Jahres mal wieder ein Lebenszeichen von Rockstar Games, aber das gab es nicht. Strauss Zelnick, Chef von Take-Two betonte allerdings immer wieder, dass es erst im Sommer losgeht.

Und so, fast auf den Tag genau, kam es auch. Vor knapp einem Monat wurde das Cover enthüllt und es gab den Startschuss für Vorbestellungen. Es folgten noch ein paar kleine Details und Sony bestätigte den exklusiven Marketing-Deal für GTA 6.

GTA 6 Trailer 3 fehlt weiterhin

Doch das war es auch schon, seit dem herrscht wieder Funkstille. Während es bei den letzten Spielen von Rockstar Games rund um den Vorverkauf neues Material mit einem neuen Trailer gab, so gibt es bei GTA 6 weiterhin nur den zweiten Trailer:

Dieser ist jetzt über ein Jahr alt und zeigt weiterhin das alte Datum, denn eigentlich sollte GTA 6 am 26. Mai und nicht am 19. November erscheinen. Rockstar scheint bedauerlicherweise keine Notwendigkeit für einen Trailer 3 bei GTA 6 zu sehen.

Dabei kündigte Strauss Zelnick nicht nur eine Kampagne für den Sommer an, er sprach bei Games Industry im Interview von einer „signifikanten“ und vor allem „bedeutenden Marketingkampagne“. Nun, davon ist bisher gar nichts zu sehen.

Einen Monat nach dem Start der Vorbestellungen befinden wir uns voll im Sommer und haben quasi keine neuen Inhalte – nur ein paar neue Bilder und die Inhalte, die man mit der Ultimate Edition bekommt. Hat die Zurückhaltung aber einen Grund?

Die große Disk-Diskussion wütet

Womöglich liegt es an den Plänen für die physische Version ohne Disk, die immer noch bei Rockstar kritisiert wird. Man hat sicher auch gesehen, wie die Nutzer auf das Ende der Disk bei Sony reagiert haben und die PS5 ist die größte Plattform.

Will man noch mehr Gras über das Thema wachsen lassen?

In weniger als vier Monaten spielen wir, sofern es keine Komplikationen gibt, alle GTA 6, da ist es doch erstaunlich ruhig, wenn man sich ältere Spiele anschaut. Mit Gameplay hat keiner im Sommer gerechnet, aber ein Trailer 3 wäre doch schön.

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