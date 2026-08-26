GTA 6 Leaks: Das Statement von Rockstar ist da

Kurz vor der Weltpremiere mit offiziellen Gameplay hat sich Rockstar Games doch noch zu den aktuellen Leaks rund um GTA 6 geäußert. Kurz: Man ist enttäuscht, das Team ist traurig, aber es wird sich nichts am Plan für den Release ändern.

Wir bekommen also unseren ausführlichen Blick am Donnerstag um 21 Uhr und GTA 6 erscheint am 19. November 2026. Unklar ist, ob man den Leaker bereits gefunden hat, aber da dieser weiter Videos veröffentlicht, vermutlich noch nicht.

Aber es ist immerhin mal ein Statement zur aktuellen Lage, das haben sich viele gewünscht. Einige dachten, dass die Leaks einen Einfluss auf den Release haben werden, aber dafür sind wir zu nah am Datum dran, damit habe ich nicht gerechnet.

An alle, wir wissen, dass viele von euch darauf gewartet haben, bezüglich der Ereignisse der vergangenen Woche von uns zu hören. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass das Leaken von Videos mit Grand Theft Auto VI Gameplay auf diese Weise für unser Team herzzereißend war, und dies ist offensichtlich nicht die Art und Weise, wie wir euch das Spiel nach all der Zeit präsentieren wollten. Es tut uns sehr leid, dass alles so lange gedauert hat – vom Fertigstellen des Spiels (fast geschafft!) über das Teilen weiterer Details und offiziellen Gameplays bis hin dazu, der Community alles zu bieten, was ihr wissen wollt. Wir freuen uns sehr darauf, dass morgen alle den ausführlichen Einblick zu sehen bekommen. Es hat länger gedauert, ihn vorzubereiten, als wir wollten, aber wie bei allem, was wir tun, wissen wir, dass wir eure Erwartungen übertreffen müssen, und wir sind entschlossen, auf dem Niveau zu liefern, das ihr erwartet und verdient. Während es bedauerlich ist, dass das beabsichtigte Spielerlebnis nun durch einige Spoiler beeinträchtigt sein könnte, hoffen wir, dass alle noch ein wenig warten, um das Spiel am 19. November selbst zu erleben. Wir möchten allen in der Community danken, die sich in der vergangenen Woche mit Nachricht der Unterstützung gemeldet haben – eure Worte haben diesem Team mehr bedeutet, als ihr euch vorstellen könnt. Letztendlich machen wir dieses Spiel für euch, und ohne euch hätten wir nicht das Privileg, Spiele zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, bald mehr mit euch zu teilen. Mit freundlichen Grüßen Rockstar Games

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