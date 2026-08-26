Gaming

YXSTABY: Das kostet die neue Xbox-Kollektion von IKEA in Deutschland

René Hesse
Von
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Es gibt neue Details zur kürzlich angekündigten Xbox-Kollektion von IKEA. IKEA hat den Start der Produktreihe inzwischen offiziell verkündet, in Deutschland sind die Produkte bereits im Shopsystem.

Die Produkte laufen unter dem Namen „YXSTABY“ und orientieren sich vom Design oder den Features her an typischen Gamingelementen. Insgesamt gibt es neun Produkte, zu denen die Preise in Deutschland bereits bekannt sind. Ab dem 1. Oktober sollen die Produkte im Einrichtungshaus erhältlich sein.

Das sind die Produkte der Xbox-Kollektion von IKEA

Nachfolgend seht ihr die neuen IKEA-Xbox-Produkte inklusive Link zur jeweiligen Produktseite in der Übersicht:

YXSTABY Hocker in Joystick-Form, Schwarz oder Grün – Gaming-Hocker in markanter Joystick-Form – 39,99 €

YXSTABY Kissen in Steuerkreuz-Form, Grün – Weiches Gaming-Kissen in Form eines klassischen Steuerkreuzes – 14,99 €

YXSTABY Tablett in Steuerkreuz-Form, 33 cm – Edelstahl-Tablett mit auffälligem Steuerkreuz-Design – 14,99 €

YXSTABY Gaming-Sessel, Vissle Beige – Bequemer Gaming-Sessel zum Spielen und Entspannen – 99,95 €

YXSTABY TV-Gaming-Ständer auf Rollen, Weiß oder Schwarz – Mobiler TV-Ständer mit Ablageflächen für Gaming-Zubehör – 99,95 €

YXSTABY Gaming-Laptophalter mit Aufbewahrung, Weiß, 43 × 27 × 18 cm – Tragbarer Laptophalter mit integriertem Stauraum – 24,99 €

YXSTABY Schaukasten und Display für Gaming-Controller, Weiß, 22 × 12 × 16 cm – Aufbewahrung und Präsentationslösung für Controller und Sammlerstücke – 19,99 €

YXSTABY Gaming-Monitorständer, Weiß, 98 × 27 × 16 cm – Monitorständer mit zusätzlichem Platz für Gaming-Zubehör – 29,99 €

YXSTABY Gaming-Beistelltisch auf Rollen, Eichenfurnier/Grau – Mobiler Beistelltisch mit Stauraum für Gaming-Zubehör – 129,00 €

Den Bereich für die neue Kollektion gibt es auch schon im deutschen IKEA-Onlineshop. Zudem startet IKEA ab heute YXSTABY-Gewinnspiele bei Instagram und TikTok.

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  1. Valentin 🍀
    sagt am

    Im Grunde alles Staubfänger und nicht besonders schön aber ist ja Geschmackssache

    Antworten

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