Google führt weltweit eine neue, einklappbare Seitenleiste auf seiner Desktop-Startseite ein, die den Zugriff auf frühere KI-Suchen erleichtert.

Die neue Funktion soll Nutzern ermöglichen, bereits begonnene Recherchen schneller wieder aufzunehmen. Statt eine frühere KI-Suche erneut starten zu müssen, können sie über die Seitenleiste zu ihren letzten Suchanfragen zurückkehren und dort weitermachen.

Google Suche: Seitenleiste für längere KI-Recherchen

Hinter der Neuerung steckt eine Beobachtung von Google: Nutzer stellen der Suchmaschine zunehmend komplexere Fragen, die sich nicht mit einer einzigen Anfrage erledigen lassen. Häufig entstehen daraus längere Recherchen mit mehreren Schritten.

Genau hier soll die neue Sidebar helfen. Sie bietet einen direkten Zugriff auf kürzlich durchgeführte KI-Suchen und lässt sich bei Bedarf einklappen. Die klassische Google-Startseite bekommt damit ein zusätzliches Navigationselement, ohne dass die Seitenleiste dauerhaft sichtbar sein muss.

Nach Angaben von Google hat die Funktion in Tests einen deutlichen Unterschied gemacht. Nutzer konnten ihre Recherchen demnach einfacher fortsetzen und sich weiter mit einem Thema beschäftigen. Google reagiert darauf nun mit einer Funktion, die eher an einen Gesprächsverlauf erinnert als an die bisherige klassische Suchmaske.

Der weltweite Rollout für die Desktop-Startseite läuft bereits. Konkrete Angaben dazu, wann die Seitenleiste bei sämtlichen Nutzern sichtbar sein wird, macht Google in der Ankündigung nicht.

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