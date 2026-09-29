The Last of Us Part 3: Das „Universum“ wird offiziell erweitert

Neil Druckmann, Chef von Naughty Dog, hat im Rahmen des „The Last of Us Day“ ein paar Worte zur Zukunft der Reihe veröffentlicht. Die Reise ist noch nicht zu Ende, er bleibt bei seiner Aussage von 2024, die er in einer Dokumentation traf.

The Last of Us: Zwei neue Projekte bestätigt

Aktuell sind zwei Projekte im „Universum“ von The Last of Us geplant, welche die Geschichte nach Part 1 und Part 2 „erweitern werden“. Sie befinden sich beide in einem „sehr frühen Stadium“, daher möchte man sie noch nicht final enthüllen.

Das ist noch keine Bestätigung für Part 3, aber diesen hat man ja immer wieder hier und da angedeutet. Aktuell liegt der Fokus aber auf Intergalactic, dem nächsten Spiel von Naughty Dog, was 2027 gezeigt wird (und vermutlich auch erscheint).

Die „Welt von The Last of Us bedeutet uns aber sehr viel“, so Neil Druckmann im Blogeintrag, man möchte etwas „Sinnvolles“ erzählen, wenn man zurückkehrt und nicht einfach nur so weitermachen. Der Chef des PlayStation Studios drückt sich aber sehr geschickt aus, denn „erzählen“ muss nicht zwingend ein Spiel sein.

Naughty Dog: Opfer von Fehlentscheidungen

Schaut man sich die Aussagen und Puzzleteile der letzten Jahre aber an, dann wird eines der zwei Projekte sicher „The Last of Us Part III“ sein. Da man aber mit vielen anderen Dingen zu tun hatte, rechne ich damit eher gegen Ende der PS6-Ära.

Die beiden TLOU-Spiele gehören zu meinen Favoriten und den besten Spielen aller Zeiten, ich hoffe, dass wir noch einen dritten Part bekommen, der noch einmal in die Welt eintaucht. Man soll sich dafür ruhig Zeit lassen. Nur schade, dass die Live-Service-Strategie von Sony auch bei Naughty Dog einen negativen Einfluss hatte.

Hätte das Management von Sony besser entschieden, würden wir jetzt vielleicht schon Intergalactic spielen und über Part 3 von TLOU in absehbarer Zeit sprechen.

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