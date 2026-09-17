Gaming

GTA 6 rückt näher: Nach Netflix folgt Spotify

Oliver Schwuchow
Von

Die ersten zwei Trailer für GTA 6 gab es wie gewohnt bei YouTube, aber für den ersten und ausführlichen Blick mit Gameplay entschied sich Rockstar für einen Deal mit Netflix. Man scheint aber mit einem weiteren Streamingdienst zu arbeiten.

Nach dem größten Streamingdienst für Serien und Filme dürfte es bald Details vom größten Streamingdienst für Musik geben. Die Teaser der Musiker haben wir hier schon erwähnt, das Marketing ist jetzt voll gestartet und Spotify ist mit dabei:

Vielleicht wird man die Dienste in GTA 6 auch aktiv nutzen können, sprich Netflix auf dem eigenen TV im Unterschlupf und Spotify im Auto unterwegs. Eigene Musik war ja schon immer ein Thema von GTA, das wäre dann ein moderner Ansatz dafür.

Was auch immer geplant ist, wir bekommen bald neue Details zu GTA 6, das ist relativ sicher, und sie werden mit Musik zu tun haben. Mal schauen, ob wir schon diese Woche mehr erfahren oder ob das alles Teaser für kommende Woche sind.

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