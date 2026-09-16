Mehr Details zu GTA 6: Rockstar startet neue Offensive

Nach dem ersten Teaser von Travis Scott folgte am Abend eine ganze Welle an weiteren Teasern zu GTA 6 von anderen Künstlern, darunter Yung Lean, Future, Morgan Wallen, Paco Amoros, Metro Boomin, Keith Richards und noch viele mehr.

Rockstar ist also bereit für den nächsten Push und neue Details, bisher haben wir aber nur neue Artwork-Bilder bekommen. Einige Künstler haben das gleiche Bild von Rockstar bekommen, hier eine kleine Übersicht der gestern geteilten Inhalte:

Wir wissen noch nicht, was das genau bedeutet, bisher ist nur von „Phase 1“ die Rede, aber es wird mit Musik zu tun haben. Diese spielte schon immer eine große und entscheidende Rolle in Spielen von Rockstar und vor allem auch bei GTA.

Wird Rockstar bald die Radiosender verraten? Wird es einen eigenen Soundtrack zum Spiel geben? Spielen Künstler wie Travis Scott eine Rolle im Spiel? Wir wissen es noch nicht, aber nach diesen Bildern werden wir es sicher sehr bald erfahren.

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