Firmware und Updates

Apple überrascht mit Update auf iOS 27.2

Oliver Schwuchow
Von

Eigentlich haben wir diese Woche alle mit der Beta von iOS 27.1 gerechnet, weil Apple diese Version ganz klar beim iPhone Duo erwähnte (welches am 23. Oktober auf den Markt kommt), aber es gab überraschenderweise die Beta von iOS 27.2.

Es wäre also möglich, dass Apple eine eigene Version für das iPhone Duo hat und diese iOS 27.1 nennt, der Rest bekommt zeitgleich iOS 27.2 und im Dezember wird man alle mit iOS 27.3 vereinen. Gab es zum Start des ersten iPads schon einmal.

Mit iOS 27.2 gibt es die komplett neue Health-App, die Apple auf dem iPhone-Event vor ein paar Tagen ankündigte, euer iPhone erinnert euch bei einem Anruf an ein Ereignis wie einen Geburtstag, wenn dieser an diesem Tag stattfindet, es gibt die neuen Sprachen für Siri AI (kein Deutsch) und Profile in der App für Apple TV.

Dazu kommen noch Kleinigkeiten und Themes für Apple CarPlay Ultra, was aber sowieso keiner nutzt. Bedenkt, dass es die erste Beta ist, da kann mehr kommen oder gestrichen werden. Ein Datum hat Apple nicht genannt, aber es bleibt dabei, dieses Update dürfte dann in etwa mit dem iPhone Duo im Oktober erscheinen.

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