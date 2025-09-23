Tarife

Handyhelden startet neuen „Kracher Tarif“ im Telekom-Netz

Handyhelden bietet ab sofort einen neuen Mobilfunktarif im Telekom-Netz an. Nutzer erhalten 50 GB Datenvolumen für 12,99 Euro im Monat, ohne zusätzlichen Anschlusspreis. Für die monatlich kündbare Variante fallen einmalig 19,99 Euro an.

Der „Kracher Tarif“ umfasst eine Internet-Flat mit bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz sowie eine Telefon- und SMS-Flat. Außerdem sind EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call enthalten. Kunden können den Vertragsstart flexibel wählen, wenn eine Rufnummernmitnahme erfolgt. Laut Anbieter ist der Preis von 12,99 Euro pro Monat dauerhaft festgelegt.

Details zum neuen Telekom-Tarif bei Handyhelden

Neben dem neuen 50-GB-Angebot verweist Handyhelden darauf, dass auch der bestehende 25-GB-Tarif für 9,99 Euro monatlich weiterhin verfügbar ist. Dieser enthält ebenfalls eine Allnet-Flat im Telekom-Netz, bietet jedoch weniger Datenvolumen. Beide Tarife sollen laut Angaben des Unternehmens dauerhaft bestehen bleiben.

