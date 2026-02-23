Hanseatic Bank erhöht deine Flexibilität – GenialCard & GoldCard mit neuen Limits

Die Hanseatic Bank erhöht die Initiallimits ihrer Kreditkarten und bietet Kunden damit mehr finanzielle Flexibilität.

Die GenialCard hat nach Angaben der Bank ab sofort ein Initiallimit von bis zu 4.000 Euro. Die GoldCard bietet sogar ein Limit von bis zu 5.000 Euro. Laut Unternehmensangaben sollen die Anpassungen die Nutzung der Karten für Kunden komfortabler gestalten.

Wesentliche Funktionen der Kreditkarten

Gebührenfreiheit und Zahlungsoptionen

Laut Hanseatic Bank fällt bei der GenialCard keine Jahresgebühr an. Das Abheben von Bargeld im Ausland sowie Zahlungen in Fremdwährungen sind kostenlos. Die Kreditkarte arbeitet als Revolving-Karte, sodass Schulden in Raten beglichen werden können, aber nicht müssen.

Praktische Hinweise für Kartennutzer

Achtet auf Automatengebühren beim Geldabheben, da diese nicht ersetzt werden.

In Deutschland sollte Bargeld nur in Geschäften mit der Karte abgehoben werden.

Es wird empfohlen, die komplette Abbuchung zu aktivieren und die Ratenoption zu vermeiden.

Ich finde, die Anpassung der Kreditkartenlimits macht die Karten für Nutzer attraktiver, insbesondere für solche, die kurzfristig größere Beträge flexibel nutzen möchten.

