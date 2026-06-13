Unterhaltung

Zattoo erweitert FAST-Angebot um neue Rakuten-TV-Sender

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Zattoo (KI)

Die Streaming- und TV-Plattform Zattoo erweitert ihr kostenloses FAST-Angebot um vier neue Rakuten-TV-Sender für Film- und Serieninhalte.

Das Angebot umfasst Inhalte von Actionfilmen über romantische Produktionen bis hin zu bekannten Serienklassikern aus mehreren Jahrzehnten. Laut Unternehmensangaben sollen Nutzerinnen und Nutzer dadurch ein breiteres Spektrum an kostenlos verfügbaren FAST-Channels erhalten, das internationale Blockbuster ebenso wie deutsche Krimiformate abdeckt.

Neue Rakuten-TV-FAST-Channels im Überblick bei Zattoo

Die neu integrierten Sender decken unterschiedliche Genres ab und sind direkt in die Zattoo-Oberfläche eingebunden.

Sender im Überblick

  • Alles Action by Rakuten TV mit internationalen Actionfilmen und Hollywood-Produktionen
  • 21 Jump Street als Kultserie der späten 80er- und frühen 90er-Jahre
  • Abschnitt 40 mit Fokus auf Berliner Polizeialltag der 2000er
  • All Romance mit romantischen Filmhighlights und Feelgood-Inhalten

Die Inhalte reichen von bekannten Actiontiteln über Serienklassiker bis hin zu romantischen Filmformaten und werden in das bestehende FAST-Angebot von Zattoo integriert.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

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