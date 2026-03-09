Tarife

Happy SIM: 60-GB-Tarif ohne Anschlusspreis im Telefónica-Netz

Die Mobilfunkmarke Happy SIM bietet ihren monatlich kündbaren 60-GB-Tarif jetzt ohne Anschlusspreis für 9,99 Euro an.

Laut Unternehmensangaben wurde der Tarif „Allnet-Flat 60 GB 5G“ im monatlich kündbaren Modell angepasst. Kunden zahlen demnach 9,99 Euro pro Monat bei einem Anschlusspreis von 0,00 Euro. Im Vergleich dazu fallen beim kleineren 15-GB-Tarif weiterhin 9,99 Euro Anschlusspreis an, der Monatspreis liegt dort bei 7,99 Euro.

Happy SIM 60-GB-Tarif: Konditionen im Überblick

Der 60-GB-Tarif läuft im Telefónica-Netz mit 5G-Standard und einer Download-Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s, nach Verbrauch des Datenvolumens reduziert auf 64 kbit/s. Enthalten sind laut Anbieter eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie das monatliche Kündigungsrecht ohne Mindestlaufzeit.

Verfügbare Tarife im Vergleich:

  • Allnet-Flat 15 GB 5G: 7,99 Euro/Monat; 9,99 Euro Anschlusspreis
  • Allnet-Flat 60 GB 5G: 9,99 Euro/Monat, kein Anschlusspreis
  • o2 Unlimited Smart: 20,99 Euro/Monat, 9,99 Euro Anschlusspreis

