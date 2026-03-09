Happy SIM: 60-GB-Tarif ohne Anschlusspreis im Telefónica-Netz
Die Mobilfunkmarke Happy SIM bietet ihren monatlich kündbaren 60-GB-Tarif jetzt ohne Anschlusspreis für 9,99 Euro an.
Laut Unternehmensangaben wurde der Tarif „Allnet-Flat 60 GB 5G“ im monatlich kündbaren Modell angepasst. Kunden zahlen demnach 9,99 Euro pro Monat bei einem Anschlusspreis von 0,00 Euro. Im Vergleich dazu fallen beim kleineren 15-GB-Tarif weiterhin 9,99 Euro Anschlusspreis an, der Monatspreis liegt dort bei 7,99 Euro.
Happy SIM 60-GB-Tarif: Konditionen im Überblick
Der 60-GB-Tarif läuft im Telefónica-Netz mit 5G-Standard und einer Download-Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s, nach Verbrauch des Datenvolumens reduziert auf 64 kbit/s. Enthalten sind laut Anbieter eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie das monatliche Kündigungsrecht ohne Mindestlaufzeit.
Verfügbare Tarife im Vergleich:
- Allnet-Flat 15 GB 5G: 7,99 Euro/Monat; 9,99 Euro Anschlusspreis
- Allnet-Flat 60 GB 5G: 9,99 Euro/Monat, kein Anschlusspreis
- o2 Unlimited Smart: 20,99 Euro/Monat, 9,99 Euro Anschlusspreis
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
in Mobilität
in Gaming
in Smart Home
in News
in Mobilität
in Smart Home
in Gaming
in Mobilität
in Mobilität
in News