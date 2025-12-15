Happy SIM führt neue Mobilfunktarife ein
Der Mobilfunkanbieter Happy SIM erweitert sein Tarifangebot um neue 5G-Flatrates, die ab sofort verfügbar sind.
Happy SIM bietet ab sofort drei Tarife im Telefónica-Netz an, die Kunden wahlweise mit oder ohne Laufzeit buchen können. Der Fokus liegt laut Anbieter auf der Allnet-Flat 75 GB, die monatlich kündbar ist und 11,99 Euro pro Monat kostet. Neben dieser Option stehen auch eine Allnet-Flat 15 GB 5G für 6,99 Euro sowie der o2 Unlimited Basic-Tarif für 18,99 Euro zur Verfügung.
Neue 5G-Flatrates mit flexiblem Vertragsmodell
Alle Angebote umfassen eine Telefon- und SMS-Flat sowie 5G-Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream. Der Unlimited-Tarif ist auf 3 Mbit/s begrenzt. Bei den Laufzeitvarianten über 24 Monate sinken die Preise leicht, außerdem werden zwei Freimonate bei der 75-GB-Flat gewährt. Der Anschlusspreis liegt bei 9,99 Euro, entfällt aber beim Mittel-Tarif.
Konditionen auf einen Blick
- Telefónica-Netz mit 5G-Standard
- Flexible Laufzeiten: monatlich kündbar oder 24 Monate
- Monatspreise ab 5,99 Euro
- Inklusive Telefon- und SMS-Flatrate
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
