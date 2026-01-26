Happy SIM krempelt Tarife um und bringt neuen Unlimited Smart

Die Marke Happy SIM führt ab heute ein überarbeitetes Tarifportfolio ein und ersetzt den bisherigen Unlimited Basic durch den Unlimited Smart.

Nach Unternehmensangaben stellt Happy SIM sein Mobilfunkangebot grundlegend um. Kern der Anpassung ist die Ablösung des Unlimited Basic durch den neuen Tarif o2 Unlimited Smart. Dieser bietet weiterhin unbegrenztes Datenvolumen, ist jedoch auf eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 15 Mbit/s begrenzt und nutzt das 5G-Netz von Telefónica.

Im Zentrum des neuen Portfolios steht laut Anbieter ein 75-GB-Tarif, der sowohl mit kurzer als auch mit 24-monatiger Laufzeit angeboten wird. Bei der Variante mit 24 Monaten Laufzeit sind zwei Freimonate sowie ein entfallender Anschlusspreis vorgesehen. Alle Tarife beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS.

Neue Happy SIM Tarife im Überblick

Die monatlich kündbaren Angebote beginnen bei einer Allnet-Flat mit 15 GB für 7,99 Euro. Der 75-GB-Tarif kostet 11,99 Euro pro Monat und ist ohne Anschlusspreis erhältlich. Der Unlimited Smart liegt bei 20,99 Euro monatlich. Bei allen flexiblen Tarifen fällt ansonsten ein Anschlusspreis von 9,99 Euro an, sofern nicht anders angegeben.

Wesentliche Eckdaten laut Unternehmensangaben

5G-Nutzung im Telefónica-Netz

Allnet-Flat für Telefonie und SMS in allen Tarifen

75-GB-Tarif mit zwei Freimonaten bei 24 Monaten Laufzeit

Unlimited Smart mit unbegrenztem Datenvolumen

Bei den 24-Monats-Tarifen sinken die Preise jeweils um einen Euro. Die Allnet-Flat mit 15 GB kostet dann 6,99 Euro monatlich, der 75-GB-Tarif 10,99 Euro und der Unlimited Smart 19,99 Euro. Die Preise gelten auch ab dem 25. Monat weiter, wie Happy SIM mitteilt.

