Gaming

Harry Potter als Vorbild: Neues Spiel rund um Herr der Ringe in Entwicklung

Autor-Bild
Von
|
Herr Der Ringe Ring

Hogwarts Legacy war ein großer Erfolg für das Potter Universe und verkaufte sich extrem gut, daher arbeitet Warner auch an einem zweiten Teil. So ein Erfolg hat oft zur Folge, dass die Konkurrenz schaut, wie man das ebenfalls realisieren kann.

Der stets gut informierte Tom Henderson von Insider Gaming hat erfahren, dass wir in den nächsten Jahren ein Spiel rund um Herr der Ringe bekommen werden, was im Stil von Hogwarts Legacy (3rd Person, offene Welt) entwickelt werden soll.

Es ist wohl ein Projekt von mehreren Studios (Embracer, Revenge und mehr) und wird ADIO (Abu Dhabi Investment Office) finanziert. Die Quelle spricht von ca. 100 Millionen Dollar für die Entwicklung und eine Ankündigung steht sehr bald an.

Die „neue“ PlayStation 5 ist besser und schlechter

Sony schickt aktuell eine neue Revision der PlayStation 5 ins Rennen und nach dem durchaus großen Update der Slim-Version, gibt…

29. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Harry Potter als Vorbild: Neues Spiel rund um Herr der Ringe in Entwicklung
Weitere Neuigkeiten
Logitech MX Master 4 im Test: Die beste Maus ist jetzt noch besser
in Testberichte
Tesla Supercharger V4
Supercharger V4: Tesla startet mit ganz neuer Lade-Generation
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ kämpft vor dem Start noch mit Problemen
in Dienste
Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Hand
DualSense V3: Sony plant neuen PS5-Controller
in Gaming
Google Nest Header
Google plant neue Premium-Funktion für Smart Home
in Smart Home
Höhere Preise und Zensur: Disney+ verliert sehr viele Nutzer
in Dienste
Version 20.5 ist da: Nintendo aktualisiert alle Switch-Konsolen
in Firmware und OS
Samsung Galaxy Ring 2024 Header
Das darf nicht passieren: Samsung Galaxy Ring mit Akku-Problem
in Wearables
Opel Experimental Header
Der nächste Opel Corsa wird ein großer Schritt
in Mobilität
iOS 26.0.1 ist da: Apple verteilt wichtiges Update
in News