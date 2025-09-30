Harry Potter als Vorbild: Neues Spiel rund um Herr der Ringe in Entwicklung

Hogwarts Legacy war ein großer Erfolg für das Potter Universe und verkaufte sich extrem gut, daher arbeitet Warner auch an einem zweiten Teil. So ein Erfolg hat oft zur Folge, dass die Konkurrenz schaut, wie man das ebenfalls realisieren kann.

Der stets gut informierte Tom Henderson von Insider Gaming hat erfahren, dass wir in den nächsten Jahren ein Spiel rund um Herr der Ringe bekommen werden, was im Stil von Hogwarts Legacy (3rd Person, offene Welt) entwickelt werden soll.

Es ist wohl ein Projekt von mehreren Studios (Embracer, Revenge und mehr) und wird ADIO (Abu Dhabi Investment Office) finanziert. Die Quelle spricht von ca. 100 Millionen Dollar für die Entwicklung und eine Ankündigung steht sehr bald an.