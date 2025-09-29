Gaming

Die „neue“ PlayStation 5 ist besser und schlechter

Sony schickt aktuell eine neue Revision der PlayStation 5 ins Rennen und nach dem durchaus großen Update der Slim-Version, gibt es dieses Mal eher Feinschliff. Es wurde hier doch einiges optimiert, aber es gibt eben auch einen größeren Nachteil.

Die ersten Medien haben sich die neue PlayStation 5, die man bereits kaufen kann, gesichert, zerlegt und getestet. Laut Austin Evans kühlt die neue Version ähnlich gut, sei aber angenehmer, Sony scheint also den Lüfter überarbeitet zu haben.

Hinzu kommt eine Reduktion des Gewichts, denn die neue PS5 Slim bringt 124 g weniger auf die Waage und der interne Aufbau wurde überarbeitet. Und die oberen Platten sind, wie bei der PS5 Pro, auch matt, vorher war die obere Hälfte glänzend. Und auch der schwarze Bereich in der Mitte ist jetzt matt, was viel besser aussieht.

PlayStation 5 mit nur 667 GB Speicher

Klingt auf den ersten Blick gut, aber es bleibt eben der Nachteil, dass Sony wieder weniger Speicher verbaut, es gibt 825 GB, wovon man nur 667 GB nutzen kann. Für den gleichen Preis bekommt man aber weiterhin die alte Version mit 1 TB Speicher.

Die „neue“ PlayStation 5 Slim wird jetzt nach und nach die alte Version ersetzen, die noch abverkauft wird, wer also das alte Modell will, sollte nicht warten. Und bei der PlayStation 5 Pro steht auch bald eine Revision an, aber wohl ohne Nachteile.

Uncharted Steam Deck Playstation

PlayStation 6: Möglicher Preis für den neuen Handheld

Sony soll für die nächste PlayStation-Generation, die vermutlich Ende 2027 an den Start geht, einen passenden Handheld geplant haben. Das…

29. September 2025 | Jetzt lesen →

