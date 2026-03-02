HBO Max und Paramount+ werden ein Dienst

Netflix hat sich zurückgezogen und Paramount übernimmt Warner Bros., womit man zusammen übrigens fast 80 Milliarden Dollar Schulden hat. Wenn da nicht sehr zeitnah Entlassungen und andere Streichungen anstehen – wie bei den Diensten.

Wie man verraten hat, werden HBO Max und Paramount+ kombiniert, es bleibt also nur ein Streamingdienst im Portfolio des Riesen. Welcher das wird, ist offen, aber ich würde auf HBO Max tippen, da dieser beliebter (und viel besser m.M.n.) ist.

Aber man wird ausmisten müssen, man wird Preise erhöhen müssen und man muss schauen, dass man diesen gewaltigen Berg an Schulden irgendwie drückt und auf Linie kommt. Microsoft zeigte bei der Gamingsparte, wie sowas aussehen kann.

Warten wir aber mal ab, wie sich das jetzt entwickelt, denn Details stehen noch aus und es werden einige Monate ins Land ziehen, bis der Deal finalisiert ist. Falls er durchgeht, aber die Trump-Regierung wird dem sicher nicht im Wege stehen.