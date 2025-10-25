Unterhaltung

HD+ IP startet auf Panasonic Premium-TVs

Autor-Bild
Von
|
Panasonic Tv Hzw2004 Header

Panasonic integriert HD+ IP auf seinen Premium-Fernsehern – Fernsehen über Internet ohne klassischen Anschluss.

Panasonic bietet auf seinen Premium Fire TV-Modellen ab sofort den Empfang von über 100 HD-Programmen über die App HD+ IP an. Das neue Software-Update aktiviert die Funktion auf den 2025er Serien Z95B, Z90B, W95B und W93B sowie den 2024er Modellen Z95A, Z90A, Z85A, W95A und W93A. Laut Panasonic ermöglicht die App Fernsehen ohne Satelliten- oder Kabelanschluss.

Nutzer können die App bereits während der Ersteinrichtung installieren oder sie nach einem automatischen Update aktivieren. Der Hersteller betont, dass sich Fernseher damit flexibler aufstellen lassen, da kein physischer TV-Anschluss nötig ist. Zusätzlich bietet die Anwendung Zugriff auf Mediatheken, Suchfunktionen und einen elektronischen Programmführer.

HD+ IP: Streaming von über 100 HD-Sendern

Laut Anbieter umfasst das Angebot sowohl private Sender wie RTL HD und ProSieben HD als auch die öffentlich-rechtlichen Programme von ARD und ZDF. Die App erlaubt das Neustarten laufender Sendungen, das Erstellen von Favoritenlisten sowie das Setzen von Merklisten. Für den Dienst wird eine Internetverbindung mit mindestens 6 Mbit/s, besser 16 Mbit/s, empfohlen.

Konditionen im Überblick

  • Ein Monat kostenloser Testzeitraum
  • Anschließend kostenpflichtiges Abo möglich
  • Nutzung ausschließlich in deutschen TV-Haushalten
  • Verfügbar für Panasonic Fire-TV-Modelle ab 2024

In einer Stellungnahme erklärte Panasonic, man wolle mit HD+ IP den Bedienkomfort weiter erhöhen und den Fernsehkauf unabhängiger von Anschlussarten machen.

Ard

ARD Mediathek ab sofort über ZATTOO verfügbar

ARD Mediathek ist ab sofort direkt über ZATTOO aufrufbar, Nutzer wechseln per Klick zwischen den Apps. ZATTOO hat die ARD…

21. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / HD+ IP startet auf Panasonic Premium-TVs
Weitere Neuigkeiten
Globus
GLOBUS verlängert PAYBACK-Kooperation langfristig
in Handel
Telekom
Telekom schlägt alle: Das sind die Ergebnisse des Mobilfunk-Shoptests 2025
in Handel
Porsche spricht jetzt von einem „Tiefpunkt“
in Mobilität
Halo Studios Header
Es ist offiziell: Halo kommt 2026 auf die PlayStation
in Gaming
Audi: So könnte das günstige Elektroauto für 2026 aussehen
in Mobilität
Vw Golf R Volkswagen Header
Volkswagen: Die Produktion ist vorerst gesichert
in Mobilität
Hyundai Ioniq 5 2024 Facelift Header
Reicht das? Hyundai bessert beim Ioniq 5 nach
in Mobilität
Galaxy A
Samsung Galaxy A56 mit 50 GB Telekom 5G-Tarif zum Rabattpreis
in Tarife
Congstar
Congstar bietet DSL-Rabatte und Bonusguthaben
in Provider
Heizung Katze
Energieversorgung im Wandel: Stadtwerke bereiten sich auf den Gasausstieg vor
in Gesellschaft