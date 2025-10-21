ARD Mediathek ab sofort über ZATTOO verfügbar

ARD Mediathek ist ab sofort direkt über ZATTOO aufrufbar, Nutzer wechseln per Klick zwischen den Apps.

ZATTOO hat die ARD Mediathek in seine Plattform integriert. Nutzer können Inhalte direkt von der Startseite aus aufrufen oder über die Suche finden. Die Kooperation basiert auf einer App-zu-App-Verlinkung, die den Zugriff auf ARD-Inhalte erleichtert.

Verfügbarkeit und Geräteunterstützung

Ab sofort steht die Mediathek im Webbrowser, auf allen Apple- und Android-Geräten sowie auf Amazon Fire TV bereit. Weitere SmartTV-Geräte sollen in den kommenden Monaten unterstützt werden. Laut Unternehmensangaben umfasst das Angebot aktuelle Nachrichten, Serienklassiker, Reality-Formate, High-End-Serien und Dokumentationen.

Kernpunkte der Integration:

Direktverlinkung von ZATTOO zur ARD Mediathek

Inhalte auf Startseite und über Suche auffindbar

Verfügbarkeit auf Web, Apple-, Android- und Amazon Fire TV-Geräten

Programmhighlights: Tagesschau, Tatort, Sendung mit der Maus, Sturm der Liebe, Dokuserien

Weitere SmartTV-Geräte werden sukzessive unterstützt

Die Partnerschaft zwischen ARD und ZATTOO besteht bereits seit 2008 für lineare TV-Programme. Mit der neuen App-zu-App-Verlinkung erweitern beide Unternehmen die Zusammenarbeit auf reine Streaming-Apps. Nach Angaben der ARD handelt es sich um eine Premiere dieser Art, die ein direktes Wechseln zwischen beiden Plattformen ermöglicht.

Ich finde die Lösung praktisch, weil Nutzer nun unkomplizierter auf ARD-Inhalte zugreifen können, ohne manuell zwischen Apps zu wechseln, auch wenn der Nutzen stark von der genutzten Gerätekombination abhängt.