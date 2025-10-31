HDR10+ ist da: Disney setzt auf besseren HDR-Standard bei Disney+

Es sieht so aus, als ob Samsung mit HDR10+ doch noch Fuß fassen kann, denn Anfang des Jahres konnte man mit Netflix den größten Streamingdienst gewinnen.

Jetzt zieht HDR10+ auch bei Disney+ ein, so Samsung, auch wenn es zum Start nur rund 1.000 Inhalte von Hulu betreffen wird. Weitere Inhalte, auch von Disney oder Pixar, sollen in Zukunft allerdings auch in HDR10+ bei Disney+ verfügbar sein.

HDR10+ ist ein von Samsung selbst mitentwickelter, lizenzfreier Standard für High Dynamic Range (HDR). Ziel der Technologie ist es, Inhalte so detailgetreu und kontrastreich wie möglich darzustellen. HDR10+ ist eine Alternative für Dolby Vision und daher bietet Samsung selbst den HDR-Standard von Dolby nicht selbst an.