Stranger Things 5: Hier ist der Trailer für das Finale

Am 26. November gehen bekanntlich die ersten vier Folgen von Stranger Things 5 online und die Serienmacher haben uns ein spannendes Finale mit der letzten Staffel der Serie versprochen. Wir haben schon einiges zur Staffel gesehen, jetzt gibt es den ersten Trailer und der macht ehrlich gesagt einen guten Eindruck.

Ich bin auf das Finale von Stranger Things gespannt, denn Serienenden sind immer schwierig und die Duffer Brothers und Netflix haben die Erwartungen durchaus hoch gesetzt. Bleibt zu hoffen, dass man auch abliefert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein gutes Finale wird. Der englische Trailer ist weiter unten.