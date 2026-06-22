Heftige Angebote: Morgen ist Amazon Prime Day 2026

Amazon kam vor ein paar Jahren auf die Idee, dass man die schwache Einkaufszeit im Sommer etwas ankurbelt und einen eigenen Prime Day ins Leben ruft, bei dem man mit guten Angeboten lockte. Das Kaufevent ist mittlerweile fester Bestandteil des Online Shops und weitere Kaufevents dieser Art folgten später auch noch.

Morgen geht es im Shop von Amazon los und eine entsprechende Seite mit ersten Deals und kommenden Angebote ist schon online. Laut Amazon ist um Mitternacht der Startschuss, bedenkt aber, dass ihr Amazon Prime benötigt, dafür könnt ihr euch hier anmelden (es gibt auch einen kostenlosen Probemonat).

Zur Sonderseite: Amazon Prime Day →

Ganz wichtig: Vergleicht Preise, nutzt unbedingt Portale wie Geizhals. Viele heben ihre Preise vorher an, damit der Rabatt größer wirkt. Und viele Shops fahren eigene Angebote morgen, manchmal sind Produkte dort sogar noch günstiger. Es gibt bei Amazon gute Angebote, aber da ist mittlerweile auch für „Füllmaterial“ dabei.

PS: Der Prime Day ist eigentlich kein Prime Day mehr, denn er geht bis zum 26. Juni, wir nähern uns bald einer Woche. Bei den richtig guten Angeboten sollte man aber nicht zu lange warten und ein erster Blick lohnt sich auch schon heute.

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