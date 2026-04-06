heine wird PAYBACK-Partner und führt Punkteprogramm ein

Das Unternehmen heine erweitert sein Angebot um PAYBACK-Punkte und ermöglicht damit Kunden zusätzliche Vorteile beim Einkauf.

Der Modeanbieter heine ist neuer Partner des Bonusprogramms PAYBACK. Kunden können laut Unternehmensangaben bei Einkäufen im Sortiment aus Mode, Schuhen, Accessoires sowie Home & Living Punkten sammeln und diese für Vorteile einsetzen. Zum Start der Kooperation wird eine Aktion mit bis zu 20-fachen Punkten angeboten.

Kooperation erweitert Punkte- und Rabattangebote im Onlinehandel

Die Integration von heine in das PAYBACK-System ermöglicht Nutzern der Plattform, Coupons zu aktivieren und bei Einkäufen Punkte zu sammeln. Laut den Verantwortlichen entsteht dadurch ein erweitertes Angebot innerhalb der PAYBACK Fashionwelt mit zahlreichen Partnern.

Wesentliche Aspekte der Partnerschaft

Punkte sammeln beim Einkauf im gesamten Sortiment

Startaktion mit bis zu 20-fachen Punkten

Anbindung an die PAYBACK Multichannel Plattform

Heine gehört zur Witt-Gruppe und ist Teil der Otto Group. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und richtet sich vor allem an eine Zielgruppe ab 50 Jahren mit Angeboten aus Mode und Wohnbereich. Neben Deutschland ist die Marke auch in mehreren europäischen Ländern aktiv.

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