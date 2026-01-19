Dienste

Hermes erhöht die Preise

Foto: Hermes Germany / Marcus Scheidel

Hermes Germany erhöht zum 2. März 2026 die Preise im nationalen und internationalen Privatpaketversand.

Der Paketdienstleister Hermes Germany gibt an, dass die Preiserhöhungen im nationalen und EU-weiten Privatversand notwendig sind, um die Investitionen in das Logistiknetzwerk, Nachhaltigkeit, Technologie und gestiegene Personalkosten zu decken.

Die Anpassung betrifft unter anderem das Hermes Päckchen und das S-Paket im nationalen C2C-Versand. Laut Unternehmensangaben bleibt der Versand von Standard-Paketklassen mit Ausnahme dieser beiden Klassen zunächst unverändert.

Preisanpassungen für nationalen Versand

Im nationalen Privatkundenbereich steigen die Preise für das Hermes Päckchen und das S-Paket zum 2. März 2026. Wer Pakete von einem PaketShop zu einem anderen versendet, zahlt zukünftig 3,99 Euro für das Päckchen und 4,89 Euro für das S-Paket. Bei Zustellung an der Haustür mit online erstelltem Paketschein erhöhen sich die Kosten auf 5,19 Euro beziehungsweise 5,79 Euro.

Direkt im PaketShop erstellte Sendungen kosten 5,25 Euro für das Päckchen und 6,79 Euro für das S-Paket. Hermes Germany betreibt rund 17.000 PaketShop sowie ergänzende Hermes Boxen für die Abgabe und Abholung von Paketen.

Wichtige Punkte der nationalen Preisänderungen

  • Preiserhöhung für Hermes Päckchen und S-Paket
  • Versand Shop-to-Shop günstiger als Hauszustellung
  • Paketschein online immer preiswerter als direkt im Shop

Internationale Preisänderungen innerhalb der EU

Für den EU-weiten Privatversand steigen die Preise in den Zonen 1 und 2. EU-Zone 1 umfasst Belgien, Frankreich, Italien, Österreich, Niederlande, Polen und Tschechien. EU-Zone 2 deckt Portugal, Spanien, Luxemburg und Monaco ab.

Die Preiserhöhungen reichen zwischen 9 Cent und 59 Cent und betreffen alle Standard-Paketklassen. Für die EU-Zonen 3 bis 5 bleibt das bisherige Preisgefüge bestehen. Sendungsverfolgung und Haftung sind weiterhin im Service enthalten.

DPD integriert Wero als neue Zahlungsoption

Das Unternehmen DPD Deutschland integriert Anfang 2026 die europäische Bezahllösung Wero als zusätzliche Zahlungsoption in sein Kundenportal myDPD. DPD Deutschland…

17. Januar 2026 | Jetzt lesen →

