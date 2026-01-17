Fintech

DPD integriert Wero als neue Zahlungsoption

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen DPD Deutschland integriert Anfang 2026 die europäische Bezahllösung Wero als zusätzliche Zahlungsoption in sein Kundenportal myDPD.

DPD Deutschland erweitert sein digitales Serviceangebot und führt mit Wero eine weitere Bezahlmöglichkeit im Online-Portal myDPD ein. Der Start der neuen Zahlungsoption ist laut Unternehmensangaben für Anfang 2026 geplant und richtet sich an Kunden, die ihre Sendungen und Services digital verwalten.

Wero ist eine mobile Bezahllösung der European Payments Initiative, einem Zusammenschluss europäischer Banken und Zahlungsdienstleister. Ziel der Initiative ist es, eine einheitliche und europaweit nutzbare Zahlungsinfrastruktur zu schaffen, die unabhängig von internationalen Anbietern funktioniert.

Wero als Teil der Weiterentwicklung von myDPD

Die Integration von Wero ist nach Angaben des Unternehmens Bestandteil der fortlaufenden Weiterentwicklung des Portals myDPD. DPD Deutschland verfolgt damit das Ziel, bestehende digitale Prozesse zu ergänzen und den Kunden zusätzliche Optionen bei der Abwicklung von Zahlungen anzubieten.

Kernpunkte zur Einführung von Wero bei DPD:

  • Integration als zusätzliche Zahlungsoption im myDPD Portal
  • Geplanter Start Anfang 2026
  • Europäische Lösung der European Payments Initiative

Aus meiner Sicht fügt sich die Einführung von Wero logisch in die Strategie ein, digitale Kundenportale schrittweise auszubauen. Ob sich die neue Zahlungsoption im Alltag der Kunden etabliert, wird sich nach dem Start zeigen. Ich habe bisher keinerlei Veranlassung gesehen, wäre auszuprobieren oder zu nutzen. Es gibt in meinem Nutzungsverhalten einfach keine Lücke, die der Dienst füllt.

myflexbox knackt 1.000 Standorte und holt MediaMarkt Saturn ins Boot

Das Unternehmen myflexbox eröffnet in Ingolstadt seine 1.000ste Paketstation und startet eine Partnerschaft mit MediaMarkt Saturn. Der Last-Mile-Logistikspezialist myflexbox hat…

15. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / DPD integriert Wero als neue Zahlungsoption
Weitere Neuigkeiten
Payback
PAYBACK und Thalia erweitern Partnerschaft
in Handel
EU zwingt Hersteller zu mehr Sicherheit bei Smartphones und Smart Home
in Marktgeschehen
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW nimmt zehn neue Schnellladeparks in Betrieb
in Mobilität
KBA-Rückblick: Pkw-Neuzulassungen 2025 mit starkem Plus bei alternativen Antrieben
in Mobilität
Google Pixel 9a Hand
Google: Alles wird teurer, aber nicht das neue Pixel-Smartphone
in Smartphones
Digitaler Fahrzeugschein: Meine erste Hauptuntersuchung mit der i-Kfz-App
in Dienste
Byd Seal U Hybrid
Zölle auf Autos aus China: Jetzt geht es auch an die Verbrenner
in Mobilität
Peugeot E 3008 Header
Stellantis denkt über Range Extender bei Peugeot, Opel und Co. nach
in Mobilität
Neue Elektroauto-Prämie soll auch rückwirkend gezahlt werden
in Mobilität
Wolt
Wolt baut seine App radikal um und will mehr als nur Essen liefern
in Dienste