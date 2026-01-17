DPD integriert Wero als neue Zahlungsoption

Das Unternehmen DPD Deutschland integriert Anfang 2026 die europäische Bezahllösung Wero als zusätzliche Zahlungsoption in sein Kundenportal myDPD.

DPD Deutschland erweitert sein digitales Serviceangebot und führt mit Wero eine weitere Bezahlmöglichkeit im Online-Portal myDPD ein. Der Start der neuen Zahlungsoption ist laut Unternehmensangaben für Anfang 2026 geplant und richtet sich an Kunden, die ihre Sendungen und Services digital verwalten.

Wero ist eine mobile Bezahllösung der European Payments Initiative, einem Zusammenschluss europäischer Banken und Zahlungsdienstleister. Ziel der Initiative ist es, eine einheitliche und europaweit nutzbare Zahlungsinfrastruktur zu schaffen, die unabhängig von internationalen Anbietern funktioniert.

Wero als Teil der Weiterentwicklung von myDPD

Die Integration von Wero ist nach Angaben des Unternehmens Bestandteil der fortlaufenden Weiterentwicklung des Portals myDPD. DPD Deutschland verfolgt damit das Ziel, bestehende digitale Prozesse zu ergänzen und den Kunden zusätzliche Optionen bei der Abwicklung von Zahlungen anzubieten.

Kernpunkte zur Einführung von Wero bei DPD:

Integration als zusätzliche Zahlungsoption im myDPD Portal

Geplanter Start Anfang 2026

Europäische Lösung der European Payments Initiative

Aus meiner Sicht fügt sich die Einführung von Wero logisch in die Strategie ein, digitale Kundenportale schrittweise auszubauen. Ob sich die neue Zahlungsoption im Alltag der Kunden etabliert, wird sich nach dem Start zeigen. Ich habe bisher keinerlei Veranlassung gesehen, wäre auszuprobieren oder zu nutzen. Es gibt in meinem Nutzungsverhalten einfach keine Lücke, die der Dienst füllt.