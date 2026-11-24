Bei DEINHANDY gibt es derzeit das Google Pixel 11 und Samsung Galaxy S25 mit Vodafone-Tarif für rechnerisch besonders niedrige Effektivpreise.

Das Google Pixel 11 mit 256 GB kommt auf einen rechnerischen Tarifpreis von -1,55 Euro monatlich. Beim Samsung Galaxy S25 mit 256 GB sind es 0,78 Euro. Mit dem Vodafone-GigaKombi-Vorteil fallen die Werte noch niedriger aus.

Pixel 11 und Galaxy S25: Die Tarifdetails im Überblick

Beide Smartphones werden mit dem Vodafone-Tarif Smart Entry Aktion angeboten. Die Kosten sind identisch, Unterschiede ergeben sich beim angesetzten Gerätewert und damit beim rechnerischen Effektivpreis.

Tarif: Vodafone Smart Entry Aktion

Monatlicher Grundpreis: 24,99 Euro

Einmaliger Gerätepreis: 4,95 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Versandkosten: 6,99 Euro

Gesamtkosten über 24 Monate: 651,69 Euro

Beim Pixel 11 im Vodafone-Netz liegt der angegebene idealo-Bestpreis für das Gerät bei 688,95 Euro. Daraus ergibt sich ein rechnerischer Tarifpreis von -1,55 Euro monatlich. Mit GigaKombi sind es -6,55 Euro.

Das Galaxy S25 im gleichen Tarif wird mit einem Gerätevergleichspreis von 633,01 Euro kalkuliert. Hier liegt der Effektivpreis bei 0,78 Euro beziehungsweise -4,22 Euro mit GigaKombi.

Was bedeutet der negative Effektivpreis?

Ein negativer Effektivpreis bedeutet nicht, dass Vodafone Geld auszahlt. Vielmehr wird der angesetzte Marktwert des Smartphones von den gesamten Vertragskosten abgezogen und die Differenz auf 24 Monate verteilt.

Wichtig: Tatsächlich fallen bei beiden Angeboten 651,69 Euro Gesamtkosten an. Der GigaKombi-Vorteil setzt entsprechende Voraussetzungen bei Vodafone voraus.

Wer ohnehin ein neues Smartphone benötigt und den Vodafone-Tarif nutzen möchte, bekommt hier rechnerisch interessante Kombinationen. Besonders das Pixel-11-Angebot fällt durch den höheren angesetzten Gerätewert auf.

Vor der Bestellung des Galaxy S25 oder Pixel 11 sollten allerdings noch Datenvolumen, Geschwindigkeit und weitere Vertragsbedingungen genau geprüft werden.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

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