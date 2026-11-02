Black Week bei mobilfunk.de: Ein Tarifdetail macht den Unterschied

Der Mobilfunkanbieter mobilfunk.de startet seine Black Week mit zwei Telekom-Tarifen ab 16,99 Euro monatlich.

Die neuen Mobilfunkangebote umfassen 100 oder 200 GB Datenvolumen und sind jeweils mit 24 Monaten Mindestlaufzeit oder monatlich kündbar erhältlich. Die monatlichen Grundpreise sind zunächst identisch, bei den Vertragsbedingungen gibt es allerdings wichtige Unterschiede.

Telekom-Tarife mit 100 und 200 GB im Überblick

Beide Tarife bieten eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie eine maximale Bandbreite von 100 Mbit/s im Telekom-Netz. Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

100 GB: 16,99 Euro monatlich, unabhängig von der gewählten Laufzeit.

16,99 Euro monatlich, unabhängig von der gewählten Laufzeit. 200 GB: 19,99 Euro monatlich, ebenfalls in beiden Vertragsvarianten.

19,99 Euro monatlich, ebenfalls in beiden Vertragsvarianten. 24 Monate Laufzeit: Kein Anschlusspreis, dafür höhere Grundgebühren ab dem 25. Monat.

Kein Anschlusspreis, dafür höhere Grundgebühren ab dem 25. Monat. Monatlich kündbar: Einmalig 19,99 Euro Anschlusspreis, dafür dauerhaft unveränderte Grundgebühren.

Bei den Laufzeitverträgen steigt der monatliche Preis ab dem 25. Monat auf 44,99 Euro für 100 GB beziehungsweise 54,99 Euro für 200 GB. Wer sich für die flexible Variante entscheidet, zahlt dagegen weiterhin 16,99 beziehungsweise 19,99 Euro.

150 GB zusätzliches Datenvolumen als Reserve

Eine Besonderheit der Tarife mit 24 Monaten Mindestlaufzeit ist das zusätzliche Datendepot mit 150 GB. Dieses steht einmalig während der ersten 24 Monate zur Verfügung.

Sobald das reguläre monatliche Datenvolumen aufgebraucht ist, greift der Tarif automatisch auf diese Reserve zurück. Das Depot wird allerdings nicht wieder aufgefüllt. Bei den monatlich kündbaren Varianten ist es nicht enthalten.

Wer sich für eines der Black-Week-Angebote von mobilfunk.de interessiert, sollte deshalb nicht nur auf den Einstiegspreis achten. Gerade bei den Laufzeitverträgen lohnt es sich, den deutlichen Preissprung nach zwei Jahren im Blick zu behalten. Die flexible Variante dürfte für viele Nutzer langfristig die unkompliziertere Wahl sein.

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