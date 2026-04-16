High Mobile startet mit erhöhtem Datenvolumen im Telekom-Netz
Die Mobilfunkmarke High Mobile startet eine Kampagne mit erhöhtem Datenvolumen und positioniert sich als digitale Mobilfunklösung.
Im Mittelpunkt der aktuellen Aktion steht eine Allnet-Flat mit 30 GB Datenvolumen für 9,99 Euro monatlich bei 24 Monaten Laufzeit. Laut Anbieter wird das Datenvolumen dabei temporär von 15 GB auf 30 GB verdoppelt. Alle Tarife nutzen das Telekom-Netz und bieten eine maximale Bandbreite von 50 Mbit pro Sekunde.
High Mobile Tarife im Überblick
Wichtige Tarifdetails:
- 30 GB, 60 GB und 100 GB Datenvolumen
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS
- Preise zwischen 9,99 Euro und 19,99 Euro monatlich
- Keine Anschlussgebühr laut Anbieter
- Preissteigerung ab dem 25. Monat
Die höheren Tarife mit 60 GB und 100 GB kosten 14,99 Euro beziehungsweise 19,99 Euro pro Monat innerhalb der Mindestlaufzeit. Danach erhöhen sich die Preise laut Anbieter jeweils um zehn Euro monatlich.
In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.
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