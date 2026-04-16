Tarife

High Mobile startet mit erhöhtem Datenvolumen im Telekom-Netz

Autor-Bild
Von
Google News
|
High Mobile

Die Mobilfunkmarke High Mobile startet eine Kampagne mit erhöhtem Datenvolumen und positioniert sich als digitale Mobilfunklösung.

Im Mittelpunkt der aktuellen Aktion steht eine Allnet-Flat mit 30 GB Datenvolumen für 9,99 Euro monatlich bei 24 Monaten Laufzeit. Laut Anbieter wird das Datenvolumen dabei temporär von 15 GB auf 30 GB verdoppelt. Alle Tarife nutzen das Telekom-Netz und bieten eine maximale Bandbreite von 50 Mbit pro Sekunde.

High Mobile Tarife im Überblick

Wichtige Tarifdetails:

Die höheren Tarife mit 60 GB und 100 GB kosten 14,99 Euro beziehungsweise 19,99 Euro pro Monat innerhalb der Mindestlaufzeit. Danach erhöhen sich die Preise laut Anbieter jeweils um zehn Euro monatlich.

Zu HIGH mobile →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / High Mobile startet mit erhöhtem Datenvolumen im Telekom-Netz
Weitere Neuigkeiten
1822direkt
1822direkt mit Zinserhöhung beim Tagesgeld
in Fintech
Jundt Direktbank
J&T Direktbank schraubt am Festgeldangebot – bis zu 3,5 % p. a. möglich
in Software
YouTube führt versteckte Funktion gegen Shorts ein
in Anleitungen
VW ID.3 Neo ist laut Volkswagen nicht „gut genug“ für einen VW ID Golf
in Mobilität
Halber Preis für YouTube Premium: So funktioniert der Google-One-Deal
in Schnäppchen
Honda Eny1 Front
Honda ist vorerst mit Elektroautos in Deutschland gescheitert
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Das wird teuer: Amazon nennt erstmals Euro-Preis für neue Alexa+
in Dienste
EU will durchgreifen: WhatsApp muss KI-Konkurrenz zulassen
in Dienste
Sony Bravia 9 2024 Tv
Sony verspricht „schockierende“ TV-Ankündigung im Mai
in Unterhaltung
Google bringt seine KI direkt auf deinen Mac-Desktop
in Software